Overijsselse transporteurs zoeken oplossing voor gestrande chauffeurs Verenigd Koninkrijk

Vandaag houden de EU-lidstaten een crisisberaad, waarna meer duidelijkheid moet komen over welke maatregelen er worden genomen.

Truckers vast in VK

Transportbedrijf Verhoek in Genemuiden heeft enkele chauffeurs die in Groot-Brittannië zijn gestrand en voor wie een oplossing gevonden moet worden. Hoeveel truckers 'vastzitten' en wat voor hen wordt geregeld heeft het internationale transportbedrijf nog niet gemeld.

Ook transportbedrijf Vos in Deventer heeft enkele onfortuinlijke chauffeurs die in het Verenigd Koninkrijk zitten te wachten op een oplossing voor het plotseling ontstane probleem. Volgens een woordvoerder van het bedrijf gaat het om "maximaal twintig" chauffeurs. De vrachtwagens die de oversteek naar Groot-Brittannië zouden maken komen terug of zijn inmiddels weer terug, meldt een medewerker van het bedrijf.

In Almelo zijn ze bij Bolk transport "opgelucht" dat ze nu even niets in het Verenigd Koninkrijk hebben (stil)staan. "Wij rijden niet veel op het VK en als we dat doen, dan zijn dat speciale transporten. Die zijn er nu gelukkig niet", zegt een woordvoerder.

Een woordvoerster van transportbedrijf Heisterkamp met de hoofdvestiging in Oldenzaal houdt het kort: "Er zijn weinig of geen wagens in het Verenigd Koninkrijk".