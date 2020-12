Staatsbosbeheer wil de twee hondenloslooproutes in de Staatsbossen bij Punthorst sluiten

De sluiting gaat in per 1 januari of per 1 februari, laat Staatsbosbeheer weten. Het is een hard gelag voor de vele hondenbezitters uit de hele regio die dagelijks van de routes gebruikmaken. Het is een van de weinige plekken waar dit kan en mag.

Geen last van elkaar

Daarom is Sander Braam van Dierenpension Happy Care uit Punthorst bezig een werkgroep op te richten om te proberen een bosgebied van 9,5 hectare te kunnen omheinen, zodat deze plek alleen geschikt is voor loslopende honden en de verschillende gebruikers van het bosgebied geen last van elkaar hebben.

Staatsbosbeheer wil daar in principe aan meewerken, mits de hondenbezitters zelf zorgdragen voor de kosten. Ook mountainbikers hebben een eigen route in het bos die ze zelf onderhouden. "Zoiets zou er ook voor honden moeten zijn", vindt Braam.

Speelbos

Hij en andere hondenbezitters zijn nu druk bezig om mensen bij elkaar te krijgen die samen een werkgroep of een stichting willen vormen om te zorgen voor een speelbos voor honden, waar bijvoorbeeld fietsers en wandelaars niet hoeven te komen. "Er lijkt animo voor te zijn", zegt Braam. "Maar ja, als de portemonnee getrokken moet worden, wordt het vaak een ander verhaal. Een gebied van negen hectare omheinen, kan, maar het kost wel geld."

Boswachter Nico Arkes van Staatsbosbeheer sluit de loslooproutes met pijn in het hart. "Al jaren komen er veel klachten bij ons binnen. Honden springen tegen wandelaars op, ze zorgen voor gevaarlijke situaties voor de mountainbikers en ook gaan ze soms achter schapen aan. Het is te druk in het bos met te veel doelgroepen."

Gevarieerd

Boswachterij Staphorst, 940 hectare groot, is een gevarieerd bosgebied met heide en vennen. In 2011 opende Staatsbosbeheer een losloopgebied van 2 kilometer. Ook een tweede natte neuzenroute werd geopend, nabij de Kanlaan. Veel hondenbezitters maken er gebruik van. Staatsbosbeheer wil ook deze route sluiten. Ook hier regent het klachten van mensen die zich storen aan honden die niet luisteren."