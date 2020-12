Buurtbewoners nadat auto woning Enschede binnenreed: "Er wordt hier veel te hard gereden"

Een 18-jarige Enschedeër knalde gisteren even voor zes uur tegen de voorgevel van de woning in de Enschedese wijk Deppenbroek. De auto schoot meters de woonkamer in. De bestuurder, die ongedeerd bleef, is aangehouden.

De bewoner van de woning moet nog bijkomen van de schrik. "We hoorden gepiep van banden. Mijn vrouw zei nog: 'Dat gaat wel echt goed hard'. Terwijl ze die zin afmaakt, komt er een auto bij ons de gevel door en schuift de bank waarop we zitten een paar meter de woonkamer in."

Woning is onbewoonbaar

De Enschedeër beseft ook dat het heel anders had kunnen aflopen. "We hebben geluk gehad dat de gordijnen dicht zaten en de bank een L-vorm heeft, dus alle troep is in ieder geval niet op ons gevlogen."

De woning is onbewoonbaar verklaard. "Het hele huis hangt nu op een kozijn en een paar stutten. Als dat kozijn er niet had gestaan, was de heleboel ingestort", verzucht de bewoner. "Gezien de schade, lijkt me wel dat de bestuurder niet netjes 50 kilometer per uur reed."

We namen een kijkje bij de geramde woning:

Een racebaan

Volgens de Enschedeër wordt er vaak veel te hard gereden op de invalsweg naar het centrum van Enschede. "Vooral 's avonds, dat is echt niet normaal. Ze rijden hier soms met 100 kilometer per uur langs. Sinds de nieuwe asfaltlaag er ligt, wordt de weg gebruikt als racebaan. En er wordt nooit gecontroleerd."

Andere buurtbewoners beamen dat. "150 tot 200 kilometer per uur wordt hier soms gereden. Dat meen ik serieus, ik weet echt wel wat snelheid is", zegt een man die een paar huizen verderop woont.

'Veel te hard'

"Ik maak 's nachts weleens opnames", vertelt een andere buurtbewoner. "Dan hoor je af toe ook een flits van een geluid voorbijkomen. Het gaat wel heel vaak te hard."

Volgens de overbuurman van de geramde woning komen ongelukken op de Deurningerstraat vaak voor. "Zo'n twee keer per week ligt hier wel een fietser of andere weggebruiker op straat. De gemeente denkt dat een middengeleider en een drempel om rechtsaf te kunnen slaan voldoende is, maar er wordt echt niet minder hard om gereden."