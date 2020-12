Jongeren zoeken steeds vaker hulp bij pubercoaches: "Schaam je er niet voor"

"Jongeren melden zich omdat zijn of haar ouders nu thuis werken en de spanningen oplopen. Een puber die structuur mist en zich niet tot huiswerk maken kan zetten. Maar ook jongeren die bang zijn hun ouders of opa en oma te besmetten. Het lijkt erop dat jongeren nu beseffen dat dit allemaal veel langer gaat duren," vertelt pubercoach Patricia Kuster.

De 16-jarige Femke uit Almelo vertelt over de hulp van haar coach:

"Ik kan haar altijd bereiken en dat is fijn!"

De 16-jarige Femke Oude Elberink uit Almelo loopt in deze tijd regelmatig een blokje om met haar coach Melanie Hazelhoff. Femke zelf heeft geen last van de zogeheten 'coronadip', maar is wel enorm blij dat ze op ieder moment contact kan opnemen met Melanie: "Ik kan haar altijd bereiken als ik vragen heb of als ik haar nodig heb en dat is wel heel erg fijn".

De 16-jarige Almelose kwam twee jaar geleden in contact met pubercoaching toen haar dat vanuit school werd aangeraden. Femke: "Ze zagen het aan mij hoe ik me gedroeg. Het was niet dat ik van alles kapot maakte of me fout gedroeg, maar ik zei weinig en had het niet naar mijn zin."

Ik zou me er zeker niet voor schamen, want dat hebben veel jongeren bij het vragen van hulp Femke (16)

Laagdrempelige hulp

Pubers die vastlopen, komen bij Avedan, via wijkcoaches en scholen. Soms melden ook ouders zich, als ze zien dat hun zoon of dochter zich al een tijd anders gedraagt. "Pubercoaching is geen zware hulpverlening, maar een laagdrempelige manier om problemen om te zetten in uitdagingen. We gaan op een coachende manier met de jongeren aan de slag en werken aan vaardigheden. Waar loop je tegenaan, wat wil je veranderen? Dan hoor je de meest uiteenlopende problemen", vertelt pubercoach Melanie Hazelhoff

"We zagen in het verleden dat jongeren met relatief kleine problemen al snel in de hulpverlening terecht kwamen. Op deze laagdrempelige manier kunnen we vaak voorkomen dat jongeren langdurige hulpverlening nodig hebben", vult collega Patricia Kuster aan.

Femke straalt inmiddels een enorm zelfvertrouwen uit. Ze heeft nog wel een tip voor haar leeftijdsgenoten. "Ik zou me er zeker niet voor schamen, want dat hebben veel jongeren bij het vragen van hulp. Ik zou het zeker aanraden, want het heeft me heel erg geholpen en dat is wel heel erg fijn."