FC Twente met fitte groep naar laatste duel 2020

In de laatste wedstrijden tegen VVV-Venlo en AZ was het spel ook beter bij de ploeg uit Enschede. "Het was wel een bevestiging. We zijn wel bezig met reeks", glimlacht Ron Jans. FC Twente komt morgen bij winst op 27 punten na veertien speelronden in de Eredivisie.



Lamprou

Ook Lazaros Lamprou zit gewoon bij de wedstrijdselectie. De kans is namelijk aanwezig dat Lazaros Lamprou verkast of terugkeert naar zijn club Paok Saloniki. De Griek kom niet veel in de plannen van trainer Ron Jans voor en heeft aangeven meer te willen spelen.



De Oosttribune

De laatste wedstrijd van het jaar voor FC Twente is te volgen vanaf De Oosttribune op Radio Oost. Het duel in De Grolsch Veste begint om 21.00 uur.