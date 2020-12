Houten knuffelboom in Deventer voortuin: 'Iedereen kan wel een knuffel gebruiken'

Het idee ontstond al voor de uitbraak van het coronavirus, maar het komt in deze tijd juist goed uit: de knuffelboom in de voortuin van Antoinet van Zon in Deventer. Hij staat er sinds gistermiddag en wie er eentje wil hebben, die mag 'm uit de boom haken. "De reacties zijn super".

Antoinet houdt wel van een beetje reuring voor de deur. "Elk seizoen heb ik een thema. Ik heb een etalagepop en die kleed ik steeds anders aan. Met Pasen krijgt'ie een paashaaspak, met Halloween een leuke griezelcombinatie. Op Koningsdag had ik er een grote foto van Willem-Alexander opgeplakt. De reacties zijn allemaal heel leuk."

'Komt goed van pas'

Vorig jaar zag ze een kerstboom met allerlei Disneyknuffels op tv. "Dat ga ik volgend jaar met kerst ook doen, zei ik tegen mijn man. Ik ben begin dit jaar al begonnen met verzamelen. Het heeft dus eigenlijk helemaal niets met corona te maken. Maar het komt nu wel heel goed van pas. Iedereen kan in deze moeilijke tijd wel een knuffel gebruiken."

De kerstboom is van hout. "Speciaal in Doetinchem gehaald. Als ik een gewone kerstboom zou gebruiken, dan zouden de takken veel te veel doorhangen van al die knuffels. Nu kunnen we elke knuffel gewoon met een punaise aan de boom hangen."

'Vier vuilniszakken'

In haar zoektocht naar knuffels kwam Antoinet ook bij Het Goed in Wijhe terecht. "Wij hebben heel veel knuffels liggen hier", zegt Johanna van Zwieten van Het Goed. "Er zijn geloof ik wel vier vuilniszakken vol die kant op gegaan. En als ze er meer nodig heeft, dan kan ze zich melden. We hebben er nog genoeg liggen."

Elke knuffel is gewassen en apart ingepakt om de weersomstandigheden te doorstaan. "Iedereen mag er eentje uit de boom halen en meenemen. De boom staat er sinds gistermiddag één uur en ik denk dat er wel al dertig tot vijfendertig uitgehaald zijn. Mooi toch? Ik geniet ervan als ik blije mensen zie. Dan is mijn dag weer goed."

Tot en met Kerstmis

De knuffelboom aan de Rozengaarderweg staat er nog tot en met Kerstmis. Per persoon mag er één knuffel uitgehaald worden. Als het donker wordt gaat de boom naar binnen. Wat er volgend jaar in de voortuin staat houdt Anoinet nog geheim. "Ik heb al wel een idee, maar dat houd ik toch nog even voor me."