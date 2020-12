Man uit Rijssen (29) bekent maar liefst 27 misdaden, waaronder reeks beschietingen op huizen

De politie onderzoekt de beschieting van woningen in Rijssen, in 2018 (Foto: NewsUnited/Jeffrey Scholman)

Tegen een 29-jarige inwoner van Rijssen is vandaag voor de rechtbank in Almelo vijf jaar cel geëist en tbs met voorwaarden. De man stapte afgelopen juni zelf naar de politie en bekende daar maar liefst 27 misdaden. Daarmee werd een serie brandstichtingen en beschietingen van woningen in en rond Rijssen opgelost.

De lijst met misdaden waar de man uit Rijssen van verdacht wordt, is lang. Die met de meeste impact zijn misschien wel de beschietingen in 2018. In de Vincent van Goghstraat in Rijssen werden door de verdachte en zijn 28-jarige kompaan drie huizen beschoten. Dat leidde tot veel onrust in de buurt, omdat het om willekeurige beschietingen leek te gaan.

Verkeerde huizen

Tijdens de rechtszaak werd duidelijk dat de verdachten wraak wilden nemen op een groep mensen omdat die hen het leven lastig zou maken. Met de kogels moest een boodschap worden afgegeven: "Dat wat ze bij mij deden moest stoppen", aldus de 29-jarige.

De twee verdachten beschoten echter de verkeerde huizen. In twee van de drie woningen waren mensen thuis op het moment dat er geschoten werd. "Er hadden zelfs doden kunnen vallen", aldus de officier van justitie.

Man uit Borne onschuldig

Een man uit Borne heeft enkele dagen onschuldig vastgezeten voor de beschietingen. Het geweer waarmee de woningen werden beschoten, werd door de twee gebruikt om de man uit Borne achter de tralies te krijgen.

De twee hadden een conflict met hem. Ze braken bij de man in en lieten het geweer en andere wapens, plus een hoeveelheid drugs achter. Daarna belden ze de politie en vertelden dat het spul in de woning lag. De politie ging op onderzoek en hield de bewoner aan.

Ondergrondse hennepkwekerij

De Rijssenaar wordt daarnaast verantwoordelijk gehouden voor brandstichting in het buitengebied van Rijssen een jaar eerder, in 2017. Daarbij brandde een vakantiewoning volledig uit. De schade bedroeg enkele tonnen. Tijdens de strafzaak werd duidelijk dat de brand bewust was aangestoken om sporen van een inbraak te wissen.

De Rijssenaar paste diezelfde werkwijze toe in de eerste helft van dit jaar bij een aantal schuren in natuurgebied De Borkeld. Samen met zijn partner was hij begonnen met de de aanleg van een ondergrondse hennepkwekerij in het natuurgebied. Het duo haalde bruikbare spullen uit de schuren en stak ze in brand.

Verstandelijk beperkt

Deskundigen die de 29-jarige onderzochten, zeggen dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. De man zou niet alleen verstandelijk beperkt zijn, maar ook stemmen horen in zijn hoofd.

Het advies luidt dat de Rijssenaar tbs opgelegd moet krijgen. De verdachte wil zelf ook behandeld worden. Omdat er goede begeleiding nodig is, adviseren deskundigen een tbs met voorwaarden, de zogenaamd lichte vorm van tbs. Als de behandeling niet goed werkt, wordt die omgezet naar dwangverpleging.

De uitspraak is eind januari 2021. De zaak tegen de 28-jarige medeverdachte van de Rijssenaar is uitgesteld.