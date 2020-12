Wat vind jij: Liever windmolens of een hogere energierekening?

Enexis is er duidelijk over: als er niet meer windmolens worden gebouwd, dan zal de energierekening omhoog gaan. Zonnepanelen zijn een stuk minder efficient dan de grote windturbines, dus met de bouw van zonneparken alleen komen we er niet. Wat vind jij? Heb jij liever een hogere energierekening of een windmolen?

"Not in my backyard!" Het werd al ooit gezegd over kernwapens, en nu is het een veelgebruikte uitspraak als het over windmolens gaat. De enorme apparaten worden vaak gezien als landschapsvervuiling en hoewel mensen graag goedkoop stroom wensen, zien ze liever geen enorme windmolen in hun omgeving.

Maar als we het houden bij zonne-energie dan gaat de energierekening omhoog, legt Han Slootweg van Enexis uit. Enexis ziet windenergie als technisch efficiënter en dus voordeliger: "De belangrijkste reden daarvoor is dat het in Nederland nu eenmaal vaker waait, dan dat de zon echt schijnt," stelt Slootweg.

Eén windmolen produceert jaarlijks net zoveel energie als een stuk weiland van 15 hectare, volgepakt met zonnepanelen. Dat betekent overigens niet dat zonnepanelen helemaal niet handig zijn. Enexis benadrukt namelijk wel: "Ik zou zeggen: zet in op alles. Op zon op dak, op grondgebonden zon, maar ook vooral op windenergie."

Wat heeft jouw voorkeur? Een hogere energierekening of de bouw van windmolens? Stem op onze stelling en reageer.

