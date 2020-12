Verdachte crystal meth-lab Vroomshoop op vrije voeten

In het 'dossier Zwaluw', zoals het rechercheonderzoek heet, werd begin november in de sportschool een drugslab ontmanteld, waarin de beruchte en extreem zware drug crystal meth werd gemaakt. Zoals RTV Oost berichtte, zat dit lab verborgen achter een antieke eikenhouten kast.

De vondst betekende een trieste primeur: het was voor het eerst in Twente dat er een crystal meth-lab werd aangetroffen.

Tekst gaat verder onder foto

Het crystal meth-lab zat verstopt achter een antieke eikenhouten kast. (Foto: )

In deze zaak werden in totaal zes personen aangehouden. Behalve twee Mexicanen en twee vermeend handlangers uit Arnhem werden ook sportschoolhouder Harry A. (57) uit Beerzerveld en zijn echtgenote Marlen (44) ingerekend. De vrouw is van Colombiaanse afkomst.

Redenen vrijlating

Marlen A. is sinds enkele dagen echter weer vrij. Nadat onlangs het voorarrest van de vrouw met negentig dagen was verlengd, zou ze aanvankelijk vast blijven zitten tot aan de eerste openbare rechtszitting. Haar advocaat Wenzel Tuma wist dit met succes aan te vechten.

De raadsman vroeg om zogenoemde schorsing van de gevangenhouding, waarop het gerechtshof dit honoreerde. Voornaamste reden is dat het echtpaar de woning in Beerzerveld dreigt kwijt te raken. Daar komt bij dat de 17-jarige - en dus minderjarige - dochter van de moeder alleen thuis zat. De vrouw is daarop vrijgelaten om zich over de woning en de dochter te kunnen bekommeren.

Nog wel verdacht

Dat de gevangenhouding 'slechts' is geschorst en niet is opgeheven, duidt erop dat de vrouw nog wel verdachte is in de zaak.

Justitie verdenkt haar van betrokkenheid bij het ontdekte drugslab. Intussen is bekend dat haar echtgenoot Harry tijdens de rechercheverhoren heeft verklaard dat zijn sportschool door de coronacrisis te maken kreeg met een leegloop, waardoor het bedrijf in financiële problemen raakte. In een ultieme poging zijn sportschool te redden, zou hij een ruimte hebben verhuurd om daar een wietplantage in onder te brengen. Tijdens de verhoren ontkende A. echter dat hij wist dat het om synthetische drugs ging. Het zou 'slechts' om hennep gaan.

Ontkent

Volgens haar advocaat Tuma ontkent de vrouw dat ze wist wat er speelde in de sportschool. "Ze wist niet van dit vermeende drugslab, maar ook niet van de hennepkwekerij. Mijn cliënt kwam slechts sporadisch in de sportschool. Deed wat administratief werk en maakte er af en toe schoon, maar ze is echt totaal overrompeld door wat er is gevonden", aldus de raadsman in een reactie op de vrijlating.

Met kerst thuis

De advocaat zegt opgelucht te zijn dat zijn cliënt nu kerst thuis kan vieren: "Zij is sinds een jaar of zes in Nederland. Kan de taal intussen goed verstaan en spreekt ook wat Nederlands. Maar ze komt vanuit een totaal andere cultuur. En dan moge het duidelijk zijn dat het in zo'n cel bepaald geen pretje is. Dat ze nu met de feestdagen in ieder geval thuis is, zijn toch de zaken waar je het als advocaat voor doet."

De vijf andere verdachten blijven vastzitten tot de eerste pro-formazitting. Dan zal justitie meer bekendmaken over de bewijzen die er tegen hen liggen.

Sportschool dicht

Vorige week werd bekend dat de sportschool, waarin het drugslab werd gevonden, op last van de burgemeester een jaar lang gesloten blijft. Burgemeester Hans Broekhuizen toonde zich met het oog op explosie- en brandgevaar geschokt dat het lab werd gevonden in een sportschool, die nota bene ook nog eens een eigen kinderopvang had. "Ik moet er niet aan denken wat er allemaal had kunnen gebeuren."

Drugskartels

Crystal meth-labs duiken steeds vaker op in ons land. Ze zijn vooral berucht omdat er vaak Mexicanen bij betrokken zijn. De Nederlandse autoriteiten investeren volop in politieonderzoek. Juist omdat de vrees bestaat dat de niets ontziende Mexicaanse kartels zich met de Nederlandse drugsmarkt gaan bemoeien.