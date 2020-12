Meerderheid inwoners Noordoost Twente wil duurzame energie

Windmolens vlak over de grens van Noordoost Twente, in Duitsland (Foto: RTV Oost \ Jauke Boerdam )

Van de mensen die reageerden zegt 17 procent dat er in Noordoost Twente helemaal geen duurzame energie moet worden opgewekt met windmolens of zonnevelden. Driekwart van de deelnemers vindt dat de gemeenten zich actief moeten inzetten voor duurzaam opwekken van energie.

Nog besluiten

De vier gemeenten in Noordoost Twente hebben eerder al aangegeven hoe ze die duurzame energie willen opwekken. Het voorstel is achttien windmolens in clusters van minimaal drie, 100 hectare zonnevelden, 63 hectare zonnepanelen op daken en twaalf lokale energieprojecten (zon of wind) bij een dorp of wijk. De gemeenteraden moeten hierover nog besluiten.

Uit de enquête blijkt dat meer dan de helft van de mensen de voorkeur geeft aan een combinatie van zonne- en windenergie. Een vijfde van de inwoners gaat voor alleen zonne-energie en een kleiner aantal voor alleen windenergie.

In de enquête is ook gevraagd naar locaties voor zonnepanelen en windturbines. De meesten zien die het liefst langs de A1 of op industrieterreinen. Voor specifiek windmolens zeggen ook veel mensen een voorkeur te hebben voor een plekje langs de grens met Duitsland; aan Duitse kant staan al relatief veel windmolens.

Zelf vrij duurzaam

De meeste mensen zeggen zelf vrij duurzaam te leven. Bijna iedereen zegt afval te scheiden en een ruime meerderheid zegt zo veel mogelijk energie en water te besparen. Slechts twee procent van de inwoners geeft aan dat ze helemaal niet duurzaam leven.