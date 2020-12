Speeldata Heracles en GA Eagles in KNVB Beker bekend

Heracles Almelo en Go Ahead Eagles wisten al wie de tegenstanders zijn in de achtste finales van de KNVB Beker, maar nu is door de KNVB ook bekendgemaakt wanneer en hoe laat er gevoetbald wordt.

Heracles gaat woensdag 20 januari op bezoek bij Feyenoord. Het duel in De Kuip vangt aan om 18.45 uur. Go Ahead Eagles komt een dag later in actie. Op donderdag 21 januari is VVV-Venlo de tegenstander in Limburg. Deze wedstrijd begint om 21.00 uur.

De kwartfinales van het bekertoernooi staan gepland voor dinsdag 9, woensdag 10 en donderdag 11 februari. Slagen Heracles en Go Ahead Eagles erin een ronde verder te komen, dan wacht er wederom een uitwedstrijd.

Resterende programma Eredivisie

Naast de bekerdata heeft de KNVB ook het resterende gedeelte van het competitieprogramma van de Eredivisie definitief vastgesteld. De speeldata en aanvangstijden van speelronde 22 tot en met 34 zijn hier te vinden.

Wijzigingen Keuken Kampioen Divisie

De derde periode van de Keuken Kampioen Divisie kent in iedere speelronde een aantal wijzigingen ten opzichte van het eerder gepubliceerde competitieprogramma. Door deze wijzigingen kunnen in die periode per speelronde vier wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie live op FOX Sports worden uitgezonden.

Dit is gedaan naar aanleiding van de positieve respons op de live uitzendingen van de wedstrijden in de eerste en de tweede periode. In deze tijd dat er geen publiek in de stadions aanwezig mag zijn, wordt geprobeerd zoveel mogelijk mensen de kans te geven de wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie live op tv te zien.