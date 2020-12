Vrouw (23) gewond bij steekpartij in centrum Steenwijk

Een vrouw is gisteravond gewond geraakt bij een steekpartij op de Markt in Steenwijk. Enige tijd later is een man aangehouden.

Over de verwondingen van de 23-jarige vrouw uit De Wolden zegt de politie niet meer dan dat de vrouw "aanspreekbaar" was en dat ze "na behandeling ter plaatse per ambulance naar het ziekenhuis is gebracht."

Huis doorzocht

De steekpartij was rond 21.50 uur. Kort daarna werd in de omgeving een man aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de steekpartij. De politie deed sporenonderzoek op de Markt in Steenwijk en heeft later op de avond een huis in de buurt doorzocht. Of dat het huis van de aangehouden man is, heeft de politie niet bekendgemaakt.