Hoe de afscheidstournee van Bökkers in het water viel (en hoe het toen verder ging)

In hun eigen habitat vertellen frontman Hendrik Jan Bökkers, gitarist Erik Neimeijer en bassist Arjan Pronk wat zij de afgelopen negen maanden hebben gedaan om de tijd te doden en de rekeningen te betalen. Over één ding zijn ze het eens: "Het was nogal een kutjaar."

Bekijk hier de reportage. De tekst gaat verder onder de video.

Niet meer naar de tering

Voor zanger en gitarist Hendrik Jan Bökkers was het al vrij snel duidelijk dat er geschakeld moest worden. "We zijn heel enthousiast begonnen met concerten verschuiven, maar ik vermoedde al dat dit nog wel even kon duren. Ik heb me opgesloten in mijn kantoortje met een laptop en ben een plan gaan maken waar ik een jaar mee vooruit kon."

Hendrik Jan Bökkers in zijn thuisstudiootje (Foto: RTV Oost)

Dat plan lag er overigens al: Hendrik Jan wilde sowieso minder de feesttent en meer het theater in. "Ik zit al twintig jaar in die voortdenderende trein van een beroepsmuzikant, met elk jaar honderd live-shows. Elk weekend naar de tering; dat mocht wel wat minder."

Dus toen café De Cactus in Hengelo belde met de vraag om wat intieme, akoestische concerten kwam dat als geroepen. "In mijn eentje, doodeng. Het voelde alsof ik in de blote kont stond." Maar het werkte én het beviel. Zeker toen Remko Keizer van The Heinoos aanschoof. "We hebben dertig shows gedaan deze zomer. De gedroomde combinatie van intiem en volle bak erop werkt goed voor me, daar ben ik nu achter."

Eindelijk écht schilderen

Het leven van gitarist Erik Neimeijer werd naar eigen zeggen een stukje saaier: "Hele weekenden thuis, dat was ik niet meer gewend. Maar ik voel me wel fitter, gezonder. En ik heb meer rust; je bent toch constant bezig met die optredens die er aan gaan komen."

Erik Neimeijer in zijn kunstwinkel (Foto: RTV Oost)

De tijd die hij nu over had stak hij in zijn andere passie: schilderen. "Ik schilderde al jaren en dat begon ook best wel te lopen. Maar daar moet je tijd in steken. Contacten opbouwen, jezelf laten zien op social media. Het is geen kwestie van 'dan verkoop ik die schilderijen toch'. Ook hiervoor heb je een podium nodig, en dat moet je zelf bouwen."

Vanuit zijn winkel in Nijverdal verkoopt hij nu de doeken die hij gedurende de week schildert. De voorzichtige afweging om hier zijn geld mee te gaan verdienen die al jaren sluimerde, werd door corona ineens werkelijkheid: "En dan de muziek erbij, waarom niet? Ik heb namelijk echt wel weer zin om met een rock 'n rollbandje de festivals af te gaan. Lekker in mijn blote pens helemaal kapot gaan, samen met het publiek."

Broeden in de kelder

Bassist Arjan Pronk bracht de coronaperiode vooral door in zijn kelder, al jarenlang de uitvalsbasis voor zijn creatieve uitspattingen. "Ik ben het besef van tijd alleen een klein beetje kwijt geraakt, maar da's niet erg. Ik ben druk bezig met mooie dingen én ik kan het nog uitzingen. Maar wat mij betreft gaan de hekken gauw weer los."

Arjan Pronk in de kelder (Foto: RTV Oost)

Arjan zat niet stil namelijk. Hij is bezig met een nieuwe soloplaat, schreef elke week een verhaal dat nu gebundeld gaat worden en dat kinderboek over Boris Broekhoest lijkt er na 25 jaar eindelijk te gaan komen. "Da's wel het voordeel van corona. Maar ik besef ook: dit zijn abstracte investeringen, er moet ook geld binnen komen. En ik ben niet te beroerd om te schoffelen of aan de lopende band te staan. Maar ik ben al vanaf mijn zestiende bezig als muzikant, ik laat me nu niet maar zo zeggen dat mijn werk niet meer bestaat."

Dus moeten eerst al die ideeën uit het systeem. Dan zien we wel weer verder: "Ik ben geen planner, dus ik zie wel hoe het gaat. Hopelijk weer snel op de oude voet, naar die volle feesttenten. Ik bedoel: in je eentje muziek maken in de kelder is leuk, maar de slagroom komt pas als je die mensen op de kop ziet staan in zo'n feesttent. Dat klinkt klef, maar ik doe het voor het publiek. Voor die wisselwerking."