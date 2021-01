Apparatuur opladen met zonnecellen in je kleding? Onderzoekers Saxion zijn er mee bezig

Met trots laat onderzoeker Hellen van Rees een poncho zien dat ook als tentdoek in het leger gebruikt kan worden. In haar hand houdt ze een kleine ronde zonnecel vast die in de jas verwerkt is. "Zonnecellen in de jas verwerken was best wel lastig, want het moet licht blijven, het moet camouflerend zijn en flexibel. Deze cellen zijn er speciaal voor gemaakt, met een ronde vorm, en ze vallen eigenlijk weg in het geheel."

'Opladen in eigen schort'

Het project RAAK-PRO TexEnergie begon vier jaar geleden en naast de poncho/tentdoek ontwierpen de onderzoekers meer kleding, bijvoorbeeld een schort voor in de horeca. "Dat is handig als iemand in de bediening een pinautomaat bij zich heeft. Die kunnen ze dan telkens opladen in hun eigen schort", aldus Van Rees.

Wanneer het gaat om de toepassingen zijn de mogelijkheden zeer divers, volgens Hellen. “We hebben gewerkt aan grote doeken. Denk daarbij ook aan kansen voor festivalterreinen of het afdekken van stadions. De zonnecellen wekken energie op, die op het terrein gebruikt kan worden. Grote textiele oppervlaktes met zonnecellen bieden vanzelfsprekend kansen voor het opwekken van grotere hoeveelheden energie."

Nog minstens vijf jaar wachten

Toch gaat het nog wel even duren voordat we allemaal buiten lopen met kleding waarmee we onze apparaten kunnen opladen. "We hebben deze specifieke producten gemaakt voor bedrijven, voor Philips bijvoorbeeld een gordijn. Het gaat denk ik nog wel vijf tot tien jaar duren voordat dit voor consumenten beschikbaar is", zegt Van Rees.