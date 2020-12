GGD'en Twente en IJsselland waarschuwen voor nep-sms'jes over testuitslag

De GGD'en Twente en IJsselland waarschuwen op Twitter voor nep-sms'jes die in omloop zijn. Het dringende advies is de berichten weg te gooien.

"Bij ons speelt het volgens mij niet echt", zegt Monique van Meel, strategisch communicatie-adviseur bij Regio Twente. "Maar we waarschuwen er wel voor, want op landelijk niveau verschijnen wel degelijk van dergelijke berichten."

In het nep-bericht staat 'de uitslag van uw corona test is bekend. Deze is POSITIEF. Het kan nog ongeveer 15 minuten duren voordat uw uitslag zichtbaar is. Ga naar coronatest.nl om te bekijken.'

'Niks aanklikken'

"Wij geven nooit via sms of twitter uitslagen door. Dat kan alleen door in te loggen op DigiD of je wordt gebeld. Een andere manier is er niet. We adviseren dan ook dat als mensen zulke berichten krijgen, deze onmiddellijk weg te gooien en niks aan te klikken", zegt Van Meel.

Wat de achterliggende gedachte van de nep-berichten is weet Van Meel niet. "Ik zou het niet weten. Misschien komen ze zo achter je bankgegevens. Maar voorkom dat gewoon door het te negeren."