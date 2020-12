Justitie onderzoekt zedendelict met minderjarige in Hengelo, 18-jarige verdachte aangehouden

Wat is er op 7 december gebeurd in het Prins Bernhardplantsoen in Hengelo? Politie en justitie onderzoeken of daar een zedendelict is gepleegd. Een 18-jarige man is als verdachte aangehouden. Morgen beslist de raadkamer van de rechtbank in Almelo of hij langer in voorlopige hechtenis blijft voor het onderzoek.

Veel is er nog niet bekend over dat mogelijke zedendelict. Desgevraagd bevestigt justitie het onderzoek en spreekt een woordvoerder van "een ernstig zedenfeit, waarvan een minderjarige aangifte heeft gedaan."

Meer verlichting in plantsoen

Uitbater Clemens Falkmann van Paviljoen de Ontmoeting in het plantsoen is geschrokken van het mogelijke zedendelict. Nu door corona het paviljoen gesloten is, heeft hij meer verlichting laten aanbrengen in het park. "Waar het duister is, gebeuren duistere zaken," aldus de ondernemer. Ook controleert hij camerabeelden en hij is twee keer in de week te vinden in het park om afval op te ruimen.

Er is volgens Falkmann wel sprake van wat toename van hangjeugd en drugsdealers, maar volgens de ondernemer is het niet onveilig in het park. Vroeger had het Prins Bernhardplantsoen de naam een ongure plek te zijn, door overlast van daklozen en dealers, maar het park is juist met succes opgeknapt om van dat imago af te komen.

Privacy slachtoffer

Politie en het Openbaar Ministerie zijn bij zedenzaken zoals deze terughoudend, om de privacy van het slachtoffer te beschermen. De inhoudelijke kanten van de zaak komen op een eventuele zitting aan de orde.