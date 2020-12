VIDEO | Jaaroverzicht Oost op het Asfalt: top 10 van meest opvallende capriolen op de Overijsselse wegen

Voor deze rubriek sturen weggebruikers hun video's in van in het oog springende zaken op het asfalt. Daarbij kan het gaan om wegpiraterij, hachelijke situaties die maar net goed aflopen of andere opvallende taferelen.

Tekst gaat verder onder video

Bakker de Baksteen

In deze aflevering onder meer aandacht voor ongeduldige vrachtwagenchauffeurs, waarbij een van hen als een heuse 'Bakker de Baksteen' - zoals het liedje over een onverschrokken trucker heet - door het rode licht jakkert. Een collega-chauffeur misbruikt de vluchtstrook om een verkeersopstopping op de A1 te omzeilen.

Verder is er aandacht voor automobilisten die plankgas een onoverzichtelijke kruising op rijden, via verkeerde weghelften op asociale wijze 'slome' medeweggebruikers inhalen of dat simpelweg doen door een doorgetrokken streep te negeren.

'Mobiele brigade'

En dan is er nog aandacht voor de 'mobiele brigade'. Op het vasthouden van je telefoon op de fiets staat intussen een fikse boete, maar dat weerhoudt sommigen er niet van met het mobieltje in de aanslag op pad te gaan. En als je dan pardoes een weg oprijdt.....gelukkig zijn er andere weggebruikers die wél goed opletten.

Bewust geen ranglijst

In dit jaaroverzicht de top tien over 2020. Waarbij we ons baseren op het aantal keren dat de video is bekeken. Er mag dan sprake zijn van een top tien: ze zijn bewust niet in een ranglijst geplaatst. Om te voorkomen dat mensen dan wellicht ook nog trots zijn op hun strapatsen.

OOST OP HET ASFALT

RTV Oost besteedt in de rubriek Oost op het Asfalt aandacht aan opmerkelijke situaties in het Overijssels verkeer. Gevaarlijke situaties, agressie onder automobilisten. Maar het mogen ook grappige, kolderieke taferelen zijn.

Zie deze pagina voor het toesturen van video's.