OR-voorzitter Apollo Vredestein over 2020: 'Het was te zien aan onze gezichten'

Het was één van de grootste reorganisaties in het Overijsselse bedrijfsleven de afgelopen decennia; het massaontslag bij bandenfabrikant Apollo Vredestein. Oud-voorzitter Dennis van de Logt van de ondernemingsraad blikt terug. "Gebeurt dit echt?"

Donderdag 5 maart 2020 was een zwarte dag in de geschiedenis van het bedrijf dat sinds 1946 in Enschede gevestigd is. Personeelsleden, politici en andere betrokkenen werden compleet verrast door de omvang van een reorganisatie. 750 banen moesten geschrapt worden, driekwart van het totaal, omdat Vredestein bij andere vestigingen goedkoper kon produceren.



Verbijstering en ongeloof

"Ik denk er nog met regelmaat aan terug", blikt Dennis van de Logt terug. "Wij als OR kregen het 's ochtends te horen en gingen 's middags de fabriek in toen het nieuws bekend werd gemaakt. Aan onze gezichten konden ze al zien dat er slecht nieuws aan zat te komen." De verbijstering en het ongeloof waren groot. "Het duurde wel een paar weken voordat het besef echt bij ons binnen was. Gebeurt dit echt? We hadden wel met iets rekening gehouden, maar deze omvang hadden we totaal niet aan zien komen."



Het personeel heeft met verschillende acties de top van het bedrijf op andere gedachten proberen te brengen. Uiteindelijk werd de omvang van het aantal banen dat verloren zou gaan, teruggebracht naar 528. De acties hebben nut gehad, zegt Van de Logt. "Het personeel ging er echt voor. Anders waren er meer dan zevenhonderd mensen uitgegaan."



Dilemma

Niet iedereen was tevreden over het onderhandelingsresultaat. De OR kreeg vanuit het personeel ook felle kritiek. "Wij werden door de directie voor een dilemma gesteld. Ik denk nog steeds dat we het maximale eruit hebben gehaald, maar we hadden het wel beter moeten communiceren richting onze achterban. Dat neem ik mezelf kwalijk."



Ook de politiek, van de gemeenteraad van Enschede tot het Europees parlement, maakte zich druk over de reorganisatie. Een zusterbedrijf uit Hongarije, dat een deel van de bandenproductie overneemt, was namelijk gebouwd met staatssteun. De verontwaardiging over deze 'oneerlijke concurrentie' had volgens Van de Logt weinig effect. "Het heeft geleid tot meer naamsbekendheid van Vredestein in de politiek maar de fabriek in Enschede heeft er niet veel aan gehad."



Keihard feit

Ook Van de Logt verloor uiteindelijk zijn baan. "Mijn functie werd boventallig. Een keihard feit. Ik kon solliciteren op andere banen maar heb er voor gekozen om mijn eigen weg te gaan." Van de Logt heeft een eigen klussenbedrijf opgericht. Hij heeft er alle vertrouwen in dat er dankzij de innovatieve kracht in Twente een goede toekomst is weggelegd voor de afgeslankte vestiging van Apollo Vredestein in Enschede. Als ze een klusser nodig hebben? "Dan mogen ze gerust bellen", lacht Van de Logt.