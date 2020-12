Bewoners zetten dorp en kerk Mariënheem in het licht

Zo is de buitenkant van de kerk mooi aangelicht en binnen is de kerk aangekleed met groen en bloemen. Bijna elke straat in het dorp is versierd.

De kerk in kerstsfeer (Foto: Martin Lorkeers Fotografie )

De kerk is open

Het kerkgebouw is een van de kerken van de parochie Heilig Kruis die op de nominatie staan om aan de eredienst te worden onttrokken. Maar voor de inwoners van Mariënheem is dat geen reden om nu het bijltje er bij neer te gooien. Ze hechten er waarde aan dat de kerk elke dag tussen negen en vijf uur geopend is voor het opsteken van een kaarsje of een moment van bezinning.

Een kerststal mag niet ontbreken (Foto: Martin Lorkeers Fotografie)

Ook met Kerstmis zijn er mensen welkom in de kerk, al is het niet voor een viering. Die zijn alleen te volgen via internet. Op kerstavond is de kerk geopend tussen zes uur en half negen. Dan is er ook live muziek. Ook op eerste en tweede kerstdag kan de kerk worden bezocht: op eerste kerstdag tussen elf en twaalf uur 's morgens en van vier tot vijf uur. Ook op tweede kerstdag kan dat tussen vier en vijf uur. In de kerk zijn ook verhalen van de coronaperiode te lezen en te zien.

Kinderen verhalen over corona

In de kerk zijn 44 verhalen opgehangen van de vier hoogste groepen van de basisschool. Ze vertellen hoe ze de tijd hebben beleefd, toen ze thuis moesten “werken”. In de boompjes achter in de kerk hangen uitspraken die naar voren kwamen tijdens groepsgesprekken van de jongste kinderen.