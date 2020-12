Mert (18) ramde huis in Enschede: 'Ik moest uitwijken voor vrouw met kind'

Hij is sinds maandagavond weer vrij man, maar Mert zegt sinds die turbulente zondagavond amper een oog dicht te hebben gedaan. "Ik zie telkens die chaos weer voor me."

Bumperklever

Mert, die liever niet met zijn gezicht herkenbaar in beeld komt, kan zich nog alles herinneren van de crash. Hij had die avond de pijlsnelle Audi R6S van zijn vader geleend om een vriend te bezoeken.

"Ik reed over de Deurningerstraat, maar had al kilometerslang een bumperklever achter me", blikt hij terug. "Het enige wat ik dacht was: rustig blijven, rustig blijven. Toen ik moest optrekken bij een verkeerslicht heb ik gas gegeven. Heel bewust, om zo ruimte te creëren."

"Het was een onschuldig kind of ik", vertelt de Enschedeër:

Hoge snelheid?

Hij kent het filmpje dat online circuleert, afkomstig van de bewakingscamera van een omwonende. Daarop is te zien hoe Mert met ogenschijnlijk hoge snelheid over de Deurningerstraat raast.

"Het klopt dat ik bij dat verkeerslicht behoorlijk gas heb gegeven, dat geef ik toe. Maar ik vermoed dat ik hooguit 80 à 90 kilometer per uur heb gereden. Want iets verderop moest ik een afslag nemen. Daarom liet ik het gaspedaal meteen alweer los."

Volgens hem levert het filmpje een vertekend beeld op vanwege de uitlaat van de Audi, die nogal kabaal maakt.

Het klopt dat ik bij dat verkeerslicht behoorlijk gas heb gegeven Mert Kilic

Moeder met kind

Het volgende moment reed volgens de jonge automobilist een vrouw met een VW Polootje de straat op. "Ik zag in een fractie van een seconde een klein kind zitten en reageerde in een reflex: het was zij of ik. Want die Audi is best wel een stevige auto. Daarmee wil je zo'n autootje niet raken. Ik dacht bij mezelf: fock it! Waarop ik een ruk aan het stuur naar rechts gaf. Ik heb mezelf dus opgeofferd."

Hoe hard hij op dat moment reed? "Ik schat hooguit nog 50 à 60 kilometer per uur." Hij kent overigens de kracht van de Audi R6S: "Ik heb 'm wel vaker van mijn vader geleend. Had dus ervaring met deze auto."

Tekst gaat verder onder foto

De Audi boorde zich vol in de voorgevel en richtte een enorme chaos aan (Foto: News United / Dennis Bakker)

Auto in voorgevel

Het gevolg was dat hij de macht over het stuur verloor en de auto zich in de voorgevel van een woning boorde. De bewoners werden met zitbank en al door de kamer geschoven, maar liepen als door een wonder geen schrammetje op.

"Ik ben op de auto gaan staan om bij het huis naar binnen te kijken. Hoe het met de bewoners was. Het volgende moment kwamen er meerdere mensen naar buiten. Die reageerden boos, wat ik me uiteraard kan voorstellen. Ze zeiden dat ik moest blijven staan en dat ze de politie zouden bellen. Uiteraard bleef ik staan: ik had immers zojuist hun huis geraakt."

'Als topcrimineel behandeld'

De bumperklever ging er volgens hem vandoor, zelf werd hij aangehouden. "Mijn telefoon werd in beslag genomen. Mijn vader was intussen ook ter plaatse, maar die mocht ik niet spreken. Als een topcrimineel werd ik afgevoerd naar het arrestantencomplex in Borne. Mijn gezicht zat vol bloed, maar pas in Borne kwam er een ambulance ter plaatse en ben ik alsnog behandeld."

Als een topcrimineel werd ik afgevoerd naar het arrestantencomplex in Borne Mert Kilic

Excuses

Maandagavond werd hij weer op vrije voeten gesteld, maar met de schrik nog in de benen. Hij zegt de bewoners van de woning nog zijn excuses te zullen aanbieden. "Die mensen zijn zich rot geschrokken, dat snap ik ook."

De bestuurster van de Polo, waarvoor hij moest uitwijken, is volgens Mert hoogzwanger. "Achteraf ben ik blij dat ik heb gehandeld zoals ik heb gehandeld. Ik zou het een volgende keer weer doen. Ik was bang dat ze door al die toestand misschien wel haar kindje was kwijtgeraakt, maar hoorde later dat ze het gelukkig goed maakt."

Tekst gaat verder onder de foto

Woning wordt gestut (Foto: RTV Oost / Rutger Borgerink)

Oordeel klaar

Al is er bij Mert tegelijk verontwaardiging over alles wat hij via de sociale media over zich heen kreeg. "Iedereen heeft meteen een oordeel klaar."

Vader B. Kilic laat het er niet bij zitten. Hij is eigenaar van een juridisch kantoor in Enschede en zegt intussen ook zelf een verkeersongevallenanalist te hebben ingeschakeld: "Die moet berekenen hoe hard Mert reed op het moment van de aanrijding."

Ook wil hij opheldering over dat Mert na het ongeval meteen is aangehouden en niet eerst - ondanks het letsel - medisch is behandeld.

Achteraf ben ik blij dat ik heb gehandeld zoals ik heb gehandeld Mert Kilic

Drugstest

Ter plaatse is meteen een alcohol- en drugstest afgenomen. Daaruit bleek dat er geen drank of verdovende middelen in het spel waren, zo bevestigt een politiewoordvoerster. "Ik ben fanatiek sporter", zegt Mert. "Ik hou me niet bezig met die rommel."

Onderzoek snelheid

Meerdere buurtbewoners gaven voor de camera van RTV Oost aan dat de bestuurder 'veel te hard reed'. De politiewoordvoerster laat echter weten dat het technisch onderzoek, waarbij onder meer de snelheid wordt berekend, nog in volle gang is. De Audi is in verband met het sporenonderzoek in beslag genomen.

De woordvoerster bevestigt Merts verhaal dat hij uitweek voor een Volkswagen Polo, waarvan de bestuurster vanuit de Damstraat de Deurningerstraat opreed. Deze automobiliste was inderdaad hoogzwanger, bevestigt de zegsvrouw.