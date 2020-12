Pherai en Lam terug bij PEC Zwolle voor jaarafsluiting in Den Haag

Bij PEC keert Thomas Lam terug van een langdurige schorsing na zijn rode kaart tegen VVV-Venlo. De Finse centrumverdediger zal op de bank beginnen. Daarnaast is Immanuel Pherai hersteld en is het meespelen van Slobodan Tedic en Mustafa Saymak, die beiden uitvielen tegen FC Emmen, nog twijfelachtig. De verwachting is dat het tweetal gewoon bij de selectie zit.

Stegeman in quarantaine

Het is nog niet zeker of John Stegeman aanwezig zal zijn in Den Haag. De oefenmeester zit in preventieve quarantaine en wacht nog op een testuitslag. Bij groen licht zal hij gewoon aanwezig zijn morgen.

Kansen creëren

Door Stegemans afwezigheid leidde assistent-trainer Gert Peter de Gunst gisteren en vandaag de training. Ook De Gunst bemerkt dat het creëren van kansen de laatste maanden de bottleneck is voor PEC Zwolle. "Mensen die ons volgen, weten dat wij niet makkelijk doelpunten maken. Dat kan zorgwekkend zijn, maar het is op dit moment zoals het is."

"Weinig goals in de selectie, dat is een feit"

"We doen het met de jongens die we voorhanden hebben. Daar hebben we ook alle vertrouwen in. Maar dat wij niet veel goals in de selectie hebben, dat is nou eenmaal een feit", aldus De Gunst.

De Oosttribune

De wedstrijd tussen ADO Den Haag en PEC Zwolle begint morgenavond om 20.00 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost en via onze online kanalen.