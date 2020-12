Justitie eist zes jaar cel voor schietpartij op Enschedese snelweg

Justitie wil dat vier mannen voor een 'wild-west-schietpartij' in Enschede zes jaar de gevangenis in gaan. Het viertal is in de volksmond "snelwegschutters" gaan heten. Volgens het OM zaten ze in een auto van waaruit bij een achtervolging werd geschoten op een andere rijdende auto. Dat gebeurde in de zomer van 2018, onder meer op de snelweg A35.

Wie van de vier precies heeft geschoten, is niet duidelijk. Twee van hen hadden veel kruitsporen op de handen, wat kan duiden op het overhalen van de trekker.

'Allen even schuldig'

Maar voor het OM is het minder belangrijk wie het wapen in handen had. 'Ze waren samen uit, samen thuis,' zegt de openbaar aanklager. 'En daarmee allen even schuldig.'

Daarnaast is er een levensgevaarlijke situatie ontstaan. 'Niet alleen voor het doelwit, maar ook voor andere automobilisten.' Het gebeurde op een zomeravond, het was nog licht en het is een drukke verkeersader. De verdachten werden al binnen een half uur na het wild-west-tafereel aangehouden.

Drugsconflict en kots

Voorafgaand aan de schietpartij, waarbij drie tot zeven keer is geschoten, speelde er hoogstwaarschijnlijk een drugsconflict tussen beide partijen. In afgeluisterde telefoongesprekken is te horen dat twee dagen voor de beschieting om een "ijzer" wordt gevraagd om het conflict op te lossen. Een "ijzer" staat in de onderwereld synoniem voor vuurwapen.

'Vervolgens zitten de vier verdachten samen in de auto, er wordt geschoten uit die auto en na afloop proberen ze met elkaar de sporen te wissen.

Kotsen

Er was een nauwe en bewuste samenwerking,' zegt het OM. Zo is te zien op camerabeelden dat één van de verdachten het pistool verstopt en kotsen ze bij hun aanhouding over de handen. Op die manier proberen ze in ogen van justitie kruitsporen op de handen te verdoezelen.

Volgens het doelwit werd er ongeveer zeven keer geschoten door een donkere man, die uit het raam van de bijrijdersplaats hing. De auto van het doelwit werd drie keer geraakt. Een van de vier verdachten heeft een donkere huidskleur, maar die man wijst juist met de vinger naar een medeverdachte.

Strafeis

Het is bijzonder dat het Openbaar Ministerie vandaag de strafeis tegen alle vier verdachten bekend heeft gemaakt. Er stond vandaag maar één van hen terecht. De rest volgt halverwege volgende maand.

Volgens de raadsman van de verdachte die vandaag terechtstond, is zijn cliënt onschuldig aan de schietpartij. 'Hij wist niets van een conflict, hij wist niet dat er een wapen in de auto was en zag het pistool pas toen het te laat was. ' Wel erkent zijn cliënt dat hij in de auto zat en later geprobeerd heeft het wapen te verstoppen.

Moordonderzoek

De politie beschikt over opgenomen telefoongesprekken van de verdachten, omdat ze werden afgeluisterd in het kader van een ander onderzoek. De recherche was bezig met het oplossen van de moord op Enschedeër Ali Aydin, een half jaar eerder, en stuitte op deze jongemannen. Of dat moordonderzoek inmiddels is opgelost, wil justitie niet zeggen.

De rechtbank velt begin februari vonnis tegen alle vier vermeende snelwegschutters.