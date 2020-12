Overijsselse ziekenhuizen staken bijna alle planbare reguliere ziekenhuiszorg

De ziekenhuizen in Overijssel schalen nagenoeg alle planbare reguliere ziekenhuiszorg af. Ze willen daarmee alle handen vrijmaken voor de zorg aan coronapatiƫnten. Zo gaan bij ziekenhuis ZGT in Almelo alleen nog de spoedzorg, acute zorg, oncologische zorg en sommige poliafspraken door. Het ziekenhuis reageert daarmee op het bericht van de minister, die vandaag meldt dat alle planbare reguliere zorg in ziekenhuizen en zelfstandige klinieken wordt gestaakt.

Bij het Twentse ziekenhuis ZGT staat de telefoon vandaag roodgloeiend, nadat minister Van Ark voor Medische Zorg eerder meldde dat alle planbare reguliere ziekenhuiszorg wordt stilgelegd vanwege de coronadruk. Een woordvoerder van ZGT roept op om niet meer te bellen. "Als een afspraak niet doorgaat, dan bellen wij de patiënt", vertelt ze.

ZGT benadrukt dat het de afgelopen weken al een fors deel van de reguliere zorg heeft afgeschaald. "Deze week is het al een stuk minder, anders krijgen we de roosters niet rond", zegt de woordvoerder. Geplande operaties worden veelal doorgeschoven. ZGT verwacht dat het niet doorgaan van de reguliere zorg nog weken standhoudt.

Het is echt alle hens aan dek in de ziekenhuizen de komende weken Minister Van Ark (Medische Zorg)

Druk op de zorg loopt verder op

Ook in andere ziekenhuizen in de provincie is of wordt nagenoeg alle planbare zorg afgeschaald. Door het stijgend aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen, loopt de druk op de zorg verder op. De ziekenhuizen kampen door de hoge werkdruk en besmettingen onder personeel nu al met een hoog ziekteverzuim.

"Het is echt alle hens aan dek in de ziekenhuizen de komende weken", zegt minister Van Ark van Medische Zorg. "Ik steun de ziekenhuizen in de extra maatregelen en roep iedereen nogmaals op zich tijdens de lockdown aan de maatregelen te houden. Alleen dan kunnen we de zorg toegankelijk houden voor iedereen die dat nodig heeft."