Overijsselse ziekenhuizen staken bijna alle planbare reguliere zorg

De ziekenhuizen reageren daarmee op het bericht van minister Van Ark (Medische Zorg), die vandaag meldt dat alle planbare reguliere zorg in ziekenhuizen en zelfstandige klinieken wordt gestaakt vanwege de coronadruk.

MST: niet alles afgeschaald

De situatie is niet in alle ziekenhuizen in Overijssel hetzelfde. "Bij ons is de situatie al weken zo dat een deel van de planbare zorg is afgeschaald, maar we staken zeker niet alles", zegt een woordvoerder van ziekenhuis MST in Enschede.

"Als een geplande behandeling nog door kan gaan, doordat bijvoorbeeld het betreffende zorgpersoneel niet op een covidafdeling kan werken, dan gaat die zorg gewoon door. We bekijken de situatie van dag tot dag."

Het Deventer Ziekenhuis laat weten dat geplande afspraken voorlopig doorgaan. "Vooralsnog zeggen wij geen afspraken af", meldt het ziekenhuis.

ZGT: situatie duurt nog weken

Bij ziekenhuis ZGT staat de telefoon vandaag roodgloeiend, na het nieuws van minister Van Ark. Een woordvoerder van het Twentse ziekenhuis roept op om niet meer te bellen. "Als een afspraak niet doorgaat, dan bellen wij de patiënt", vertelt ze.

ZGT benadrukt dat het de afgelopen weken al een fors deel van de reguliere zorg heeft afgeschaald. "Deze week is het al een stuk minder, anders krijgen we de roosters niet rond", zegt de woordvoerder. Geplande operaties worden veelal doorgeschoven. ZGT verwacht dat het niet doorgaan van de reguliere zorg nog weken standhoudt.

Hardenberg: 'Geen witte, maar zwarte kerst'

Voorzitter Wouter van der Kam van Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg is pessimistisch. “Wij bereiden ons voor op kerst; niet op een witte kerst, maar op een zwarte kerst.”

Hardenberg schaalt de zorg af, waardoor personele capaciteit vrijkomt voor de zorg voor coronapatiënten. Het ziekenhuis was al bezig met het uitstellen van planbare ingrepen en gaat daarmee verder. Van de vier operatiekamers die er zijn is al de helft afgeschaald. Hierdoor komt personele capaciteit vrij. Acute zorg gaat gewoon door.

Ziekenhuis Isala Zwolle (Foto: Archief RTV Oost)

Isala: Mensen hoeven niet te bellen

Isala in Zwolle laat weten dat alle afspraken voor planbare operaties, die tussen nu en 4 januari 2021 gepland staan, gewoon doorgaan. Patiënten die een afspraak hebben voor planbare zorg na 4 januari 2021 krijgen bericht van het ziekenhuis. Ze hoeven niet zelf te bellen. over wat er met hun afspraak gebeurt.

Verder gaat de acute zorg gewoon door, evenals de niet uitstelbare zorg, afspraken op poliklinieken en afspraken voor onderzoeken zoals lab en röntgen.

Druk op de zorg loopt verder op

Door het stijgend aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen, loopt de druk op de zorg verder op. De ziekenhuizen kampen door de hoge werkdruk en besmettingen onder personeel nu al met een hoog ziekteverzuim. "Een groot deel van ons personeel loopt al weken op hun tandvlees", aldus ziekenhuis MST.

"Het is echt alle hens aan dek in de ziekenhuizen de komende weken", zegt minister Van Ark van Medische Zorg. "Ik steun de ziekenhuizen in de extra maatregelen en roep iedereen nogmaals op zich tijdens de lockdown aan de maatregelen te houden. Alleen dan kunnen we de zorg toegankelijk houden voor iedereen die dat nodig heeft."

Gisteren werd al een patiënt van ZGT overgeplaatst naar Duitsland. Het was daarmee voor het eerst in maanden dat er weer een patiënt naar het buitenland werd gebracht.