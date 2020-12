Vijf mannen krijgen lange celstraffen voor pedojagen in Enschede

Onder de naam Suzan werd een account aangemaakt op een datingsite en een afspraak gemaakt met het slachtoffer. De mannen spraken af elkaar 8 augustus vorig jaar te ontmoeten op een parkeerplaats bij een pannenkoekenrestaurant in Enschede. Eenmaal daar trof het slachtoffer niet de zogenaamd minderjarige Suzan, maar werd hij overvallen door twee jongemannen met een groot mes. Later kwam daar een derde, de man uit Duitsland, bij.

Drogeren en insuline inspuiten

Het slachtoffer is op die parkeerplaats mishandeld en op de achterbank van zijn auto gezet. Als hij niet zou meewerken zouden ze hem drogeren en insuline bij hem inspuiten, zo werd er gedreigd. Urenlang werd er rondgereden door Enschede. Onderweg is ingelogd op het bankaccount van de man en is geld van zijn spaarrekening naar zijn lopende rekening overgeboekt. Eén van de mannen probeerde tevergeefs duizenden euro's te pinnen. Het lukte uiteindelijk wel om enkele honderden euro's te pinnen. Later werd via het bankaccount geld overgemaakt naar bankrekening van twee medeverdachten, ook uit Enschede. Diezelfde nacht is nog een deel van dat geld gepind en verdeeld. Rond half vier 's nachts hebben ze de man weer afgezet.

Ongebruikelijke transacties

De zaak kwam aan het licht toen het medewerkers van de bank opviel dat er twee ongebruikelijke transacties waren geweest op het account van de man. Daarop werd de politie ingeschakeld. Twee agenten brachten vervolgens een bezoekje aan het slachtoffer, waarbij het de agenten opviel dat de man gewond was. Daarop deed de man zijn verhaal en later aangifte; uit schaamte durfde hij dat eerder niet. Uit de slachtofferverklaring van de man blijkt dat het voor hem een verschrikkelijke ervaring was. Tot op de dag van vandaag heeft hij te kampen met angstgevoelens.

De verdachten stellen dat ze de man wilden aanspreken op zijn gedrag en dat hij ze geld aanbood om niet naar de politie te stappen. De rechtbank gelooft dat verhaal niet. Een situatie met een minderjarige vrouw in scene zetten en vervolgens voor eigen rechter spelen kan niet worden getolereerd, zo stelde de rechtbank. De opgelegde straffen zijn hoger dan de officier van justitie had geëist. Ook moeten de vijf een schadevergoeding betalen