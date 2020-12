Crowdfunding moet hondenloslooproutes Punthorst redden

Zij willen een gebied van 9,5 hectare met een hekwerk afsluiten. "Dat gaat dan om één van de twee routes", zegt initiatiefnemer Sander Braam. "We willen er samen met Staatsbosbeheer een hek omheen plaatsen, met een toegangspoort, zodat iedereen kan wandelen met de hond zonder dat er overlast veroorzaakt wordt voor voorbijgangers."

Schapen, mountainbikers en wandelaars

Dat het anders moet, vindt Braam ook. Hij herkent zich in de klachten die Staatsbosbeheer ontvangt. "We maken allemaal wel situaties mee in het bos dat een hond een keer tegen een voorbijganger springt, of dat een hond achter een mountainbiker aan rent. Andersom kan het ook vervelend zijn, als je rustig aan het wandelen bent en er schiet een mountainbiker voorbij. Daarnaast is het ook lastig omdat er hier schapen aan de rand van het bos lopen, waar honden ook nog wel eens op willen reageren."

Een aantal andere hondenbezitters knikt instemmend. "Ik loop hier dagelijks", zegt Ellen Stokman. "Ik zou het daarom heel spijtig vinden als de routes verdwijnen. Het is een heerlijke plek om je hoofd even leeg te maken, ook voor de honden. Lekker snuffelen en rondrennen."

Tekst gaat verder onder de video.

Ook hondenbezitter Anja Gelling is het daar mee eens. "Dit is één van de weinige loslooproutes in de omgeving. Een alternatief is er eigenlijk niet. Ik ben dan ook heel blij met het initiatief van Braam, waar ik mij ook bij heb aangesloten."

Crowdfunding

Staatsbosbeheer laat in een reactie weten het initiatief te steunen. Ze geven alleen wel aan dat de kosten volledig voor de hondenbezitters zijn. Braam: "Daarom starten we onder andere een crowdfundingsactie. We hebben een onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat heel veel mensen het met ons eens zijn, dat er iets moet gebeuren. We hopen dan ook op veel steun."

Daarnaast kan de gemeente Staphorst wellicht nog wat betekenen. "Daar gaan we ook mee in gesprek. We hopen dat we van hen én bedrijven uit de regio een bijdrage ontvangen zodat we dit kunnen realiseren."