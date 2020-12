Begrip voor afschaling reguliere zorg, maar huisartsen Twente maken zich veel zorgen

"Natuurlijk zijn we bezorgd. Dat zijn we al een tijdje. Maar er is ook begrip voor de maatregel." Voorzitter Andrew Oostindjer van het Crisisteam Huisartsenzorg Twente kan zich de vandaag genomen maatregelen voorstellen.

Minister Tamara van Ark van Medische Zorg besloot eerder vandaag de niet-urgente zorg in de ziekenhuizen af te schalen om ruimte te geven aan coronapatiënten. De druk op de zorg loopt op en de ziekenhuizen hebben steeds meer te kampen met hoge werkdruk en besmettingen onder het personeel, wat weer leidt tot meer ziekteverzuim.

"Zorg is hartstikke nodig", zegt de Oldenzaalse huisarts Oostindjer. "Maar bijvoorbeeld een maagverkleining kan ook wel over anderhalf, twee maanden. Dat maakt in principe niets uit. En wie vandaag zijn knie breekt, kan gewoon naar het ziekenhuis. Maar vooral levensbedreigende corona, en dat zijn gelukkig ook lang niet alle gevallen, gaat natuurlijk gewoon voor en moet ook voorrang hebben."

De minister was eerder vandaag heel stellig in haar mening. "Het is echt alle hens aan dek in de ziekenhuizen de komende weken. Ik steun de ziekenhuizen in de extra maatregelen en roep iedereen nogmaals op zich tijdens de lockdown aan de maatregelen te houden. Alleen dan kunnen we de zorg toegankelijk houden voor iedereen die dat nodig heeft", aldus minister Van Ark.