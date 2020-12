Marga was pas zelf nog op zoek naar slaapplek, maar zet zich nu in voor vluchtelingen

Marga Wispels was tijdens haar mega-fietstocht nog op zoek naar onderdak, nu zet ze zich in voor vluchtelingen. (Foto: Eigen foto)

Een dak boven je hoofd is niet vanzelfsprekend. Daar kwam Marga Wispels achter tijdens haar fietstocht voor het KWF naar Santiago de Compostella. En terwijl de Almelose haar pelgrimstocht nog niet eens had voltooid, inspireerde dit haar om ook een actie te beginnen voor vluchtelingen. Hieruit werden ‘Goedies’ geboren; popjes in een koffertje die ze in haar webshop verkoopt. Van de opbrengst gaat tien euro per pop naar Vluchteling.nl.

Zoals gemeld besloot Marga omdat ze vijftig was geworden tot een montertocht. Vijftig dagen achter elkaar, vijftig kilometer per dag. Om te gedenken dat ze kanker had overwonnen.

"Tijdens mijn solo fietstocht van tweeënhalve maand had ik weleens zorgen over mijn slaapplek”, vertelt Marga Wispels, die in oktober terugkeerde in Almelo. "Er waren dagen dat ik moe, koud en natgeregend in een dorpje aankwam en dat de camping die ik van tevoren had uitgezocht niet meer bestond. De hotels waren volgeboekt en het einde van de dag naderde. Mijn gedachten gingen uit naar vluchtelingen. Hoe moeten zij zich wel niet voelen? En kan ik iets voor hen doen?”

Popjes met slaapplek

Marga ging op zoek en kwam terecht op de website van Vluchteling.nl. Deze stichting biedt hulp aan vluchtelingen en ontheemden wereldwijd. Dit werk wilde ik steunen vanuit mijn ambacht als poppenmaakster. Mijn doel was om poppen te maken die zonnestraaltjes brengen bij kinderen maar ook bij volwassenen. Ook voor dit goede doel maak ik nu popjes die ik ‘Goedies’ noemde; schattige kleine popjes mèt een slaapplekje. Ze zitten namelijk in een koffertje. Ik maak ze van tricot en badstof en vul ze met gewassen schapenwol. Mijn collega Ans bood aan om de dekentjes voor in de koffers te naaien. De Goedies verkoop ik in de webshop op mijn website Poppenpret.nl.”

‘Kanker heeft me veranderd’

De Goedies zijn de zoveelste actie die Marga houdt voor een goed doel. Ze is gedreven en bovenal blij dat ze dit kan doen. In 2012 kreeg de poppenmaakster namelijk te horen dat ze borstkanker had. Hoewel haar werk daardoor een tijdje stil lag, verloor ze haar liefdadigheidswerk niet uit het oog. Een van de eerste acties die ze hield nadat ze hersteld was van de borstkanker was de fietstocht naar Santiago de Compostella. Dat deed ze niet voor zichzelf maar om zoveel mogelijk geld op te halen voor KWF. "Ik heb veel geluk gehad”, laat ze weten. "Maar de ziekte heeft me wel veranderd. Met name de manier waarop ik naar het leven kijk. Daarom ben ik dankbaar dat ik me nu kan inzetten voor Vluchteling.nl. Ik hoop dat ik nog heel veel Goedies mag maken.”

Elk popje is er een

De Goedies zijn te koop in vijf kleuren en verschillende huidskleuren via Poppenpret.nl. Inmiddels is Marga druk aan het knutselen om de eerste bestellingen te kunnen versturen.



Waar het aanvankelijk bedoeld was als een kortlopende actie, wil de Almelose er nu toch langer mee doorgaan. “Voorlopig laat ik ze op de website staan. Daarom kan ik niet precies zeggen hoeveel geld de actie heeft opgeleverd. Het is misschien een druppel op een gloeiende plaat maar elk popje is er een.”