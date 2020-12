Negen sterfgevallen in Twente afgelopen etmaal door corona, één dode in IJsselland

In Twente zijn de afgelopen 24 uur negen personen overleden aan de gevolgen van corona. In IJsselland overleed één persoon. Dat meldt het RIVM. Het aantal besmettingen in Twente liep wel opnieuw sterk terug de afgelopen 24 uur. Daar tegenover staat een stijging in IJsselland.

Uit de cijfers die het RIVM dagelijks publiceert blijkt dat in de Veiligheidsregio IJsselland het aantal besmettingen de afgelopen 24 uur met 82 steeg naar 329.

Opnieuw lager

In Twente was het aantal besmettingen dat het afgelopen etmaal werd gemeten opnieuw lager dan de dag ervoor. In die veiligheidsregio hoorden 473 mensen dat ze positief getest hadden op corona. Dat waren er 161 minder dan gisteren.

Het RIVM heeft in de sterftecijfers die worden gepubliceerd wel een voorbehoud ingebouwd. Het gaat om het aantal patiënten van wie aan de GGD gemeld is dat ze zijn overleden aan corona, per dag. Een deel van de overlijdens is van eerdere dagen, die later zijn doorgegeven.

Hoog sterftecijfer

Toch is negen een hoog cijfer. De laatste keer dat het RIVM zo veel sterfgevallen meldde was op 12 november. Toen waren het er zelfs tien.