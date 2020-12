Onderzoek beruchte serie-aanrander Enschede op laag pitje

De serie-aanrander hield met name in de zomer van 2018 de gemoederen volop bezig.

Werkwijze

De zedendelinquent ging telkens op dezelfde manier te werk. De man reed op een fiets en kneep wandelaars, joggers of fietsers in het voorbijgaan hard in billen en borsten. Het jongste slachtoffer was 14 jaar oud, het oudste 47 jaar.

Nadat het RTV Oost-opsporingsprogramma Onder de Loep aandacht aan de zaak besteedde, hield de aanrander zich aanvankelijk een tijdje koest. Maar in januari 2019 dook hij ineens weer op. Waarmee het aantal incidenten intussen was opgelopen naar circa dertig.

Waarop Onder de Loep eind januari 2019 andermaal aandacht aan de zaak besteedde en een van de slachtoffers haar verhaal deed. Nadat enkele dagen later tientallen mensen meeliepen in een protestmars tegen de serie-aanrander bleef het vervolgens stil.

Laag pitje

Een politiewoordvoerster laat weten dat het onderzoek op een laag pitje is gezet. "Omdat we geen nieuwe aanwijzingen hebben om te onderzoeken." De zegsvrouw is vooral blij dat zich geen nieuwe incidenten hebben voorgedaan. "We hebben destijds de afweging gemaakt de delicten heel bewust naar buiten te brengen. Gelukkig hebben we daarmee weten te bereiken dat dit is opgehouden. Al willen we de deze aanrander uiteraard nog altijd graag aanhouden."