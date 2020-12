Schip voor mensen met beperking kon hele jaar niet varen: "Het voelt of je aan de ketting ligt"

Bestuurslid Ad Akkerman wordt emotioneel als hij denkt aan de gasten met een beperking die zich zo op de boottocht hadden verheugd: "Je wilt vaartochten houden om mensen de vrijheid van het water te laten beleven. Nu voelt het alsof je aan de ketting ligt. Die mensen zaten gewoon gevangen, van de ene dag op de andere dag."

Verbouwing uitgesteld

De verbouwing van de Jonathan van binnenvaartschip tot vakantieschip begon al in 2012. Sinds 2018 is het schip in de vaart. Alleen het laatste deel van de verbouwing, de roef ofwel het schippersverblijf in het achterschip zou dit voorjaar gebeuren. Maar op het moment dat de vrijwilligers aan de slag wilden brak corona uit en kwam alles stil te liggen.

Schip de 'Jonathan' wacht op betere tijden (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

De stichting Schipper mag ik ook eens varen? draait volledig op vrijwilligers. Het gros van hen is boven de zeventig, dus die bleven zo veel mogelijk thuis. Nu wordt er weer mondjesmaat geklust, op gepaste afstand van elkaar en met mondkapjes. Ook zijn er professionals ingehuurd om de verbouwing toch af te krijgen.

"Volle kracht vooruit"

Ondanks het teleurstellende jaar kijkt de stichting vol optimisme naar de toekomst. Rudy Spanhak, bestuurslid en één van de initiatiefnemers van het schip, wil niets liever dan weer gaan varen: "Ik ben mee geweest op een tocht met mijn dochter, en dat was zo'n feest, echt genieten. Dat gevoel willen we weer terugzien. Daar hebben we het allemaal voor gedaan."

Rudy Spanhak met dochter op de Jonathan (Foto: privéfoto )

Ook Ad Akkerman is optimistisch: "De verbouwing is nu echt bijna klaar, het schip ligt er piekfijn bij, we zijn er gewoon helemaal klaar voor. Het vaccin komt eraan en de eerste boekingen komen alweer binnen. Weg met de tranen, lachen! En varen met dat ding."