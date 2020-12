Nick (28) uit Tubbergen zingt vanavond samen met Tino Martin tijdens het Knoop Gala: "Ik heb ervan genoten"

Twee weken geleden werd het Knoop Gala 2020 al opgenomen, maar vanavond komt het eindelijk op televisie. Nick Lucas, zijn hele familie en alle bewoners van woonlocatie De Wieken in Tubbergen zitten dan aan de buis gekluisterd. Iedereen is benieuwd naar Nicks optreden samen met volkszanger Tino Martin. De 28-jarige Tubbergenaar nam zelfs zanglessen om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op het snelle lied 'Zij weet het'.

De Twentse zorgorganisatie Aveleijn gaf Nick op voor het Knoop Gala, nadat hij vorig jaar derde was geworden tijdens hun eigen talentenjacht Aveleijn's Got Talent. Niet veel later vond er een screentest plaats. Nick bleek de perfecte kandidaat en mocht meedoen. "Hij was echt ontzettend verrast, bijna in shock", herinnert moeder Lidwien zich.

Zingen is een grote hobby van Nick. Tijdens verjaardagspartijtjes geeft hij graag een klein showtje, maar door corona viel er het afgelopen jaar maar weinig te vieren. Zelf werd Nick een tijdje geleden ziek en moest hij bijna drie weken in quarantaine. "Dan lag 'ie op z'n bank en het enige wat ik kon was voor het raam staan en naar hem zwaaien", blikt Lidwien terug.

'Trotser kun je niet worden'

Het was een nare periode voor Nick en z'n familie, maar inmiddels is de Tubbergenaar weer helemaal beter en had hij nog net genoeg tijd om te oefenen voor het Knoop Gala. Hij kreeg zanglessen en moest het nummer 'Zij weet het' zo snel mogelijk in z'n kop stampen. "Het is een heel snel liedje en Nick komt weleens moeilijk uit z'n woorden, maar ze hebben echt heel goed geoefend" vertelt z'n moeder trots.

Het gala vond plaats in theater Carré in Amsterdam. Door corona was er uiteraard weinig publiek maar moeder Lidwien was erbij. "Je mannetje staat daar dan op zo'n mega podium met Tino Martin te zingen, met het Metropole Orkest erachter. En dan doet 'ie het zo ontzettend goed. Trotser kun je bijna niet worden." Ook Nick had het voor geen goud willen missen. "Het was heel leuk en ik heb ervan genoten."

Het Knoop Gala 2020 is vanavond om 20.35 uur te zien op NPO 1.