Wat vind jij: Ben jij blij dat steeds meer supermarkten tijdens kerst gewoon geopend zijn?

Overijssel loopt nog altijd lang niet voorop met de openstelling van supermarkten tijdens Kerstmis, maar is wel sprake van een uitbreiding van het aantal supers dat tijdens de feestdagen geopend is. Opvallens is dat juist op eerste kerstdag een toenemend aantal Overijsselse supermarkten de deuren opent.

In Zwolle, Deventer en Hengelo kun je tijdens eerste kerstdag in respectievelijk elf, vijftien en twaalf supermarkten terecht. Op tweede kerstdag ligt dat aantal een stuk hoger. Dan kun je in Deventer in 21 supermarkten terecht en houden in Ommen alle supermarkten hun deuren open.

Trend

Het is een trend die al jaren gaande is, maar door de coronacrisis is het extra snel gegaan. Om de drukte rondom de feestdagen een beetje te spreiden, verruimen supermarkten hun openingstijden.

