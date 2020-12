"Snellere vaccinatie van verpleegkundigen in ziekenhuizen is nodig"

Sneller vaccineren van verpleegkundigen in ziekenhuizen is nodig omdat afwezigheid van personeel in ziekenhuizen door corona 'echt een probleem' is waardoor het aanbod van zorg in gevaar komt. Dat zegt Jan den Boon van de Raad van Bestuur van het Medisch Spectrum Twente. Hij begrijpt dat de volgorde waarin gevaccineerd wordt in Nederland een politiek besluit is. Den Boon staat er wel volledig achter dat de meest kwetsbaren in onze samenleving eerst gevaccineerd worden.

"Daar kunnen we allemaal wel een mening over hebben, maar daar moeten toch centraal afspraken over gemaakt worden." Als Den Boon de overheid zou mogen adviseren zou dat advies luiden: vaccineer eerst zorgpersoneel. "Op dit moment zou dat een verstandig advies zijn vanwege de zorgelijke situatie met betrekking tot het zorgpersoneel", aldus Den Boon.

Door het stijgend aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen, loopt de druk op de zorg verder op. De ziekenhuizen kampen door de hoge werkdruk en besmettingen onder personeel nu al met een hoog ziekteverzuim

Topdrukte duurt nog even

Den Boon verwacht dat de topdrukte in de ziekenhuizen tot half of eind januari zal duren. "Daarna zullen toch de lockdown maatregelen effect hebben in de zin dat er minder besmettingen zijn en minder aanbod van zorg."

Vaccineren zou eigenlijk nu moeten. "Het zou in deze kritieke periode een redelijk of verstandig voorstel zijn, maar aangezien we pas 18 januari gaan vaccineren, wordt dit ook qua tijd wel een moeilijk voorstel."

Den Boon ziet de vaccinatiebereidheid stijgen. "Het zijn ook wel een beetje wisselende koersen maar op dit moment is de vaccinatiebereidheid weer heel erg hoog.