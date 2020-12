Heracles Almelo met nagenoeg fitte selectie naar Groningen

Heracles Almelo kan in de laatste wedstrijd van het kalenderjaar beschikken over een vrijwel fitte selectie. In het noorden van het land kruisen de Almeloƫrs woensdagavond de degens met het goed presterende FC Groningen. Voor Tim Breukers een speciaal duel.

De rechtsback kan in Groningen Kwame Quansah evenaren als speler met de meeste eredivisieduels voor de club. Het record van de Ghanese middenvelder staat op 262 wedstrijden.

Fadiga weer fit

Ook Noah Fadiga maakt zijn opwachting in de selectie van trainer Frank Wormuth. De vleugelverdediger is weer fit na wekenlange afwezigheid. Alleen Navajo Bakboord, die herstellende is van een kruisbandblessure, is in Groningen nog niet van de partij.

De Oosttribune

In het Hitachi Capital Mobility Stadion start de wedstrijd FC Groningen-Heracles Almelo morgenavond om 20.00 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost én via onze online kanalen.