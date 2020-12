Komt er dan eindelijk zicht op rijkssubsidie voor restauratie van eeuwenoud orgel in Grote Kerk in Zwolle?

Een jaar of vier al wordt er op gewacht. Op de restauratie van het Schnitgerorgel in de Grote Kerk in Zwolle. Dat kost miljoenen, maar het benodigde geld komt maar niet bij elkaar. Het wachten is op een bijdrage van de overheid. Mogelijk wordt na volgend jaar april duidelijk hoeveel subsidie de overheid bij wil dragen. Dat blijkt uit antwoorden van minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op Kamervragen.

ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber heeft vragen gesteld over de restauratie van het orgel. Kosten: twee miljoen euro waarvan vier jaar geleden al zeven ton werd toegezegd door de provincie. Voor het resterende geld wordt onder meer naar het rijk gekeken, maar het wachten is al jaren op de subsidieregeling Klinkend Erfgoed.

Slag om de arm

De minister heeft nu toegezegd de regeling in april 2021 te publiceren. Dat zou betekenen dat er vanaf dat moment ook subsidie voor de restauratie van het Zwolse orgel aangevraagd kan worden. Gerben Pol van Het Academiehuis de Grote Kerk houdt een slag om de arm als het gaat om het moment waarop subsidie aangevraagd kan worden voor de restauratie van het orgel.

"Het is al vaker uitgesteld", zegt hij als hem gevraagd wordt of er nu eindelijk licht is aan het einde van de tunnel. "Het duurt nu al wel zo lang dat je de blijdschap nog niet echt voelt." Uiteraard hoopt Pol op een substantiële bijdrage van het rijk voor de reorganisatie van het orgel.

Orgel leeggehaald

Het is een monument in de Zwolse kerk dat het ook zeker zou verdienen. "Het zijn eigenlijk vier orgels in één", omschrijft Pol het monument. Het vierklaviersorgel werd gebouwd in de achttiende eeuw. "Het is het grootste 18-de eeuwse orgel dat nog bestaat", aldus Pol. Een echte bezienswaardigheid maar nu even niet aangezien het vorig jaar helemaal is leeggehaald vanwege de restauratie van het kerkgebouw. Dat was nodig om te voorkomen dat het binnenwerk van de orgel beschadigd zou raken tijdens de bouwwerkzaamheden.

In haar antwoorden geeft minister Van Engelshoven aan de Tweede Kamer aan dat er aan de Grote Kerk in Zwolle geen toezeggingen zijn gedaan om het hele bedrag dat nog nodig is na de bijdrage van de provincie te subsidiëren. Maar hoewel voor de regeling Klinkend Erfgoed maar 2,5 miljoen euro beschikbaar is, wil dat niet zeggen dat het orgel niet voor een groot bedrag in aanmerking zou kunnen komen, aldus de minister

Adopteren

"In beginsel komt het Schnitgerorgel als rijksmonument in aanmerking voor de subsidieregeling klinkend erfgoed als de aanvraag aan alle indieningseisen voldoet en zolang het plafond van de regeling niet bereikt is", schrijft ze daarover aan de Kamer.

Ook nadat het rijk over de brug komt is er waarschijnlijk nog geld nodig vanuit de samenleving. Mensen kunnen één van de 4400 orgelpijpen adopteren. Dit kan via een speciale site