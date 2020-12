Overijssel niet goed vertegenwoordigd? Dat vindt de politiek zelf ook: 'De Randstad-bril is hardnekkig'

Ze had het zelf laatst ook; een gevoel van totaal onbegrip. Een gevoel van: en wij dan? "Bij de verdeling van cultuursubsidies, die was totaal uit verhouding", zegt Palland. Vrijwel elke euro van de 21 miljoen euro aan subsidie ging naar gezelschappen uit de vier grote steden. Theatermakers uit Oost-Nederland kregen niets. "Ik zie het als mijn taak dat te benoemen, op te blijven komen voor Overijssel."

Dat gevoel. Dat het nodig is om de belangen van Overijssel beter voor het voetlicht te brengen. Ja, dat hebben ze stuk voor stuk, de kandidaat-Kamerleden uit onze provincie. "We moeten harder op het aanbeeld slaan", zegt D66'er Wybren Bakker. "Want het is niet vanzelfsprekend dat onze belangen worden gehoord",

'Het moet anders'

Voor de in Overijssel opgerichte partij BoerBurgerBeweging bewijst de uitkomst van het onderzoek van RTV Oost zelfs het bestaansrecht van haar partij, zegt lijsttrekker Caroline van der Plas. "Precies hierom zijn wij opgericht. Wij horen dit steeds weer terug van mensen die ons benaderen. Acht miljoen mensen wonen buiten de Randstad, maar daar gaat bijna alle aandacht naar toe. De verhouding is zo scheef, dat moét echt anders."

Dat inwoners van Overijssel zich niet goed vertegenwoordigd voelen in politiek Den Haag, is meer dan een gevoel alleen, zegt Palland. "Het is ook feitelijk zo. Er is een ondervertegenwoordiging in Kamerleden, en je ziet in het in investeringen in bijvoorbeeld infrastructuur, in cultuur."

Als een van de weinige partijen heeft het CDA twee kandidaat-Kamerleden op een verkiesbare plek. "Oog voor de regio is een van onze kernpunten", zegt Palland. "Jammer dat andere partijen er niet meer oog voor hebben."

Ongelofelijke tegenvaller

Want hoe anders is dat bij D66. Diepenvener Bakker staat op plek 43 van de kieslijst, en is zelfs daarmee de hoogst genoteerde Overijsselaar bij zijn partij. "Dat is een ongelofelijke tegenvaller. Daar balen onze partijafdelingen nogal van. Ikzelf had ook graag een andere vertegenwoordiging gezien, en niet alleen voor mezelf..."

"Het belangrijkste is nu om de thema's van Overijssel zo goed mogelijk op de kaart te zetten", verwoordt Bakker het doel van zijn campagne. "We moeten luid op de trom slaan. Als dat ertoe leidt dat ik gekozen word, is dat mooi meegenomen. Maar ik ben ook realist."

Niet alleen in verkiezingstijd

"Het is aan regionale Kamerleden om een brug te slaan", zegt Zwollenaar Thom van Campen, die voor de VVD op een verkiesbare plaats staat. "Dat is een van de redenen waarom ik heel blij ben om straks vanaf plek 16 de campagne in te gaan. In Den Haag zijn echt mensen met lokale roots nodig. Dat is essentieel. In dat opzicht zie ik dit onderzoek als een aanmoediging: er is werk aan de winkel. En een hoop vertrouwen te winnen."

Maar het gaat niet om even het vertrouwen winnen van de kiezer, zegt Van der Plas. "Het platteland is vaak leuk in verkiezingstijd. Dan komen ze even op bezoek. Maar het gaat erom wat je daarna doet."

Van der Plas ziet in de Partij voor de Dieren een voorbeeld. "Die partij heeft dierenwelzijn op de politieke agenda gezet. Ze kregen andere partijen mee. Zonder de PvdD was dierenwelzijn nooit zo'n groot onderwerp geweest. Wij willen voor het platteland doen wat de PvdD voor dierenwelzijn heeft gedaan." En het platteland, dat zijn voor Van der Plas ook middelgrote steden als Deventer.

Te bescheiden

"Het is vooral een kwestie van gehoord worden", zegt Palland. Behalve vanuit de Tweede Kamer kan dat ook op andere manieren. "Bestuurlijk Overijssel moet Den Haag ook voeden. We hebben in Overijssel nog wel eens de neiging te bescheiden te zijn."

Zonder regionale kandidaten hoeven we in Overijssel echter weinig van Den Haag te verwachten, zegt oud-Kamerlid Keklik Yücel (PvdA). "De Randstad-bril is hardnekkig, de natuurlijke reflex om alleen met de Randstad bezig te zijn. Regionale kandidaten zijn daarom heel belangrijk. Die doen heel nuttig werk voor de regio's, weet ik uit eigen ervaring. Door samen te werken met regionale Kamerleden van andere partijen hebben we mooie resultaten behaald, zoals het voorkomen van het sluiten van de gevangenis in Almelo."

Kloof groter geworden

Behalve voor het signaleren en agenderen van regionale thema's en problemen, is het om meer redenen belangrijk dat er genoeg Kamerleden uit Oost-Nederland komen, zegt Yücel. "Het is ook een kwestie van identificatie. De taal van een regio spreken, benaderbaar zijn en weten wat er speelt."

De kloof tussen de politiek en de mensen in het land is steeds groter geworden, ziet Yücel. Dat er zo weinig kandidaten uit de regio op een verkiesbare plek staan, noemt ze daarom funest. Bij haar eigen partij staat er niet één op een verkiesbare plaats. "Dat is echt heel erg jammer, het is zelfs een democratisch tekort."

Nog slechter voor Overijssel

Hoe Overijsselaars zich straks vertegenwoordigd voelen, gaat er de komende jaren niet beter op worden, vreest de Deventerse: "Feitelijk verwacht ik nog slechtere uitkomsten voor Overijssel en Gelderland,. Want als er straks moet worden bezuinigd voor de diepe zakken die het kabinet nu heeft, dan zal de enorme Randstad-lobby een nog groter stempel drukken op de verdeling van de budgetten - als gevolg van een verzwakte regionale vertegenwoordiging. Gelukkig hebben we Pieter Omtzigt nog.."