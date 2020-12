FC Twente lijdt ondanks goed tussenrapport derde thuisnederlaag op rij

FC Twente besluit het kalenderjaar met een nederlaag. In de eigen Grolsch Veste leed de formatie van Ron Jans tegen Sparta Rotterdam het derde thuisverlies op rij. De Kasteelheren wonnen uiteindelijk met 0-2 in Enschede.

Desondanks kunnen de Enschedeërs een goed tussenrapport afleveren over de eerste seizoenshelft, waarin uiteindelijk zeven duels werden gewonnen, drie gelijkgespeeld en vier verloren.

Drommel behoedt Twente voor vroege achterstand

Met een ongewijzigd elftal was FC Twente in de beginfase niet goed bij de les toen Thy aan de linkerkant ontsnapte en de geheel vrijstaande Engels bediende. De Belg dacht de vroege openingstreffer voor zijn rekening te nemen, maar Drommel stond - zoals wel vaker dit seizoen - met een voortreffelijke reflex zijn mannetje.

Weinig Twentse kansen voor rust

Het was daarna aftasten voor beide ploegen en pas halverwege de eerste helft kwam het eerste speldenprikje aan Twentse zijde op naam van Danilo, maar hij raakte de bal - door een kleine touché van Menig - helemaal verkeerd. Sparta, dat tot dusver ook een prima seizoen kent, deed in de eerste helft niets onder voor de thuisploeg en bleef verdedigend eenvoudig op de been. In de blessuretijd van de eerste helft was het raak voor Sparta via Engels, die attent reageerde en eenvoudig de 0-1 binnen kon schieten.

Brama en Danilo dicht bij gelijkmaker

Na rust kwam Twente iets beter in de wedstrijd en kreeg het direct een goede mogelijkheid via Brama, die na terugleggen van Cerny op randje zestien een meter over mikte. Vijf minuten later had Danilo de bal in kansrijke positie voor het inkoppen, maar de Braziliaanse topscorer van de Eredivisie zette zijn hoofd niet goed tegen de bal.

Duarte velt Twente

Halverwege de tweede helft kwam Sparta zelfs op 0-2 door toedoen van Duarte. De aanvallende middenvelder speelde zichzelf knap vrij en wist met een heerlijk geplaatst schot Drommel kansloos te laten. Daarna kon invaller Kharchouch de wedstrijd definitief in het slot gooien, maar de spits faalde van dichtbij. Invaller Dervisoglu kreeg een opgelegde kans voor de aansluitingstreffer, maar de oud-Spartaan gleed de bal net over het doel van Okoye.

Derde thuisnederlaag op rij

In de slotfase waren de krachten voor een slotoffensief weg bij FC Twente en daardoor ging de ploeg van Ron Jans voor de derde keer op rij in eigen stadion onderuit: 0-2. Na een winterstop van tweeënhalve week is FC Emmen de eerste tegenstander van 2021 voor de Tukkers.

FC Twente - Sparta Rotterdam 0-2

0-1 Engels (45+1)

0-2 Duarte (67)

Arbiter: Van den Kerkhof

Geel: Pierie

FC Twente: Drommel; Ebuehi, Pleguezuelo (Dumic/80), Pierie, Oosterwolde; Brama, Ilic (Bosch/80), Roemeratoe (Zerrouki/80); Cerny (Dervisoglu/68), Danilo, Menig (Jeremejeff/80).

Sparta Rotterdam: Okoye; Abels, Vriends, Heylen, Pinto; Auassar, Burger (Beugelsdijk/83), Duarte; Mijnans (Fortes/54), Thy (Smeets/83), Engels (Kharchouch/69).

