Teleurgestelde Jans ontstemd over vertoonde spel: "We hebben waardeloos gevoetbald"

FC Twente is in de Eredivisie één van de positieve verrassingen van de eerste seizoenshelft, maar dat was dinsdagavond in de verloren thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam (0-2) allerminst te zien. Trainer Ron Jans hield een vervelend gevoel over aan de laatste wedstrijd van het kalenderjaar.

"Sparta had een strijdwijze die ons totaal niet lag. We willen graag druk zetten voorin, maar dat had geen zin omdat Sparta de bal telkens naar voren schoot. Dan moet je luchtduels winnen en dat deden we niet", vertelde Jans, die niet te spreken was over het vertoonde spel in balbezit. "Ik ben teleurgesteld over wat we vandaag hebben laten zien. We hebben echt waardeloos gevoetbald."

Opsomming

"De opbouw van achteruit, geen vrije mensen vinden, de bal niet achter de verdediging van Sparta krijgen en in de hele wedstrijd één kansje gecreëerd met Dervisoglu", somt de oefenmeester de negatieve aspecten van zijn ploeg op. "We hebben gewoon heel slecht gevoetbald en dat was het verhaal wat mij betreft. Het was een verdiende nederlaag", aldus Jans.

Kater aan de kerstdis?

"Of ik met een enorme kater aan de kerstdis ga? Ja nu wel, maar ik vind dat je het grote plaatje wel moet blijven zien. En dat grote plaatje is gelukkig niet vandaag, want voor mijn gevoel is dit de slechtste wedstrijd die we hebben gespeeld in de eerste helft van de competitie. Het is wel balen dat je met zo'n gevoel de kerst in gaat. Het is niet anders", besluit hij.