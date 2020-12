Het bizarre jaar van garagehouder uit Borne: "Schijt-aan-coronafeest maakte 2020 tot een hel"

Hij raakte overspannen, zijn vrouw ging na 26 jaar bij hem weg en zijn autobedrijf kwam in zwaar weer. En dat allemaal door het 'schijt-aan-coronafeestje' in de garage van Pieter van de Ven uit Borne. "Ik heb ontzettende spijt."

"Dit jaar heeft iedereen wel een coronadilemma gehad, maar ik heb wat dat betreft wel heel veel punten gescoord", stelt Van de Ven bitter. "2020 was een hel."

Pieter van de Ven is eigenaar van autobedrijf Autopartner Twente in Borne. Op 4 april kwam hij in het nieuws omdat hij een 'schijt-aan-coronafeestje' organiseerde in zijn garage. Vanaf die dag stapelde de ellende zich op.

Vijftien man

"Het was op een vrijdagavond. Ik was die dag gewoon aan het werk samen met wat collega's", herinnert Van de Ven zich. Vanwege de coronamaatregelen maakte hij die vrijdag de auto's coronaproof. "Schoonmaken, nieuw hoesje om het stuur en de stoelen, dat soort werk." Het werd gezellig, de muziek ging aan en zijn collega's nodigden wat vrienden uit. "Voor ik het wist, stond er zo'n vijftien man in de showroom."

Totdat een van hen naar binnen komt rennen. "'Politie! Er staat politie voor de deur!' schreeuwde hij naar ons", gaat Van de Ven verder. "Toen begon het onrustig te worden."

Iedereen noemde het een schijt-aan-coronafeestje. Dat had ontzettende impact Pieter van de Ven

Geen respect

De agenten komen binnen en houden elke aanwezige aan. "Er waren veel jonge jongens, dus er was paniek. We moesten onze legitimatie laten zien. Omdat een enkeling dat niet kon, werd hij meegenomen naar het bureau."

De volgende dag ziet de garagehouder de nieuwskoppen. "Iedereen noemde het een schijt-aan-coronafeestje. Dat heeft zo'n ontzettende impact gehad. Mensen hadden geen respect voor me, omdat zij mijn kant van het verhaal niet kenden. Ook het bedrijf heeft eronder geleden."

Quitte draaien

Daarnaast ging na 26 jaar zijn vrouw bij hem weg. "Het hele incident was de druppel. Toen stond ik er opeens alleen voor."

Zo goed en zo kwaad als het ging bleef Van de Ven aan het werk. Maar de klanten bleven weg. Hij veranderde het concept van zijn bedrijf en begon goedkopere auto's te verkopen. Langzaamaan ebde de ophef weg en kwamen de klanten weer terug. "Uiteindelijk hebben we quitte gedraaid. Daar ben ik heel tevreden mee, gezien alles wat er is gebeurd."

Littekens

Maar net als hij weer opkrabbelt, slaat het noodlot opnieuw hard toe. Tijdens een stapavond begin juli krijgt hij ruzie. In de vechtpartij die ontstaat, snijdt een stuk kapot glas een diepe wond in zijn hals. "Achttien hechtingen waren ervoor nodig. Ik heb geluk dat ik het heb overleefd. De littekens draag ik voor altijd met me mee."

Nu hij tijd heeft genomen om te reflecteren, ziet hij in dat de coronaborrel in april een fout is geweest. "Ik heb heel veel spijt. Het kwam juist uit de goede intentie om de auto's schoon te maken. Maar het is uit de hand gelopen en ik had nooit gedacht dat het zo'n impact zou hebben." De collega's die die avond aanwezig waren, heeft hij niet meer teruggezien. "Ik heb dit jaar geleerd wie mijn echte vrienden zijn."

Liefde en plezier

In januari is er een rechtszaak over de kwestie in de garage, waar Van de Ven moet voorkomen. "Ik ben daar heel bang voor. Ik kan veroordeeld worden of een boete krijgen. Maar ik vind dat ik al genoeg gestraft ben."

De onfortuinlijke garagehouder wil 2020 zo snel mogelijk vergeten. "Ik hoop dat 2021 een jaar is met meer liefde en plezier. Mensen zijn zo chagrijnig tegenwoordig. Auto's zijn emotie, dus je merkt dat in mijn vak meteen. Ik zou graag het plezier van vroeger terug willen."