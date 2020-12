Uniek egelonderzoek afgerond: “Misschien kent deze egel wel de treindienstregeling”

Op de laptop van Merel Klaarmond van de egelwerkgroep staan meerdere kaarten waarop de leefgebieden van de egels te zien zijn. "Iedere egel heeft zijn eigen kleur en je kunt aan de puntjes zien waar ze zijn geweest", zegt Klaarmond, terwijl ze met haar vinger naar het scherm wijst.

Merel Klaarmond van de egelwerkgroep is blij met de uitkomst van het egelonderzoek (Foto: RTV Oost/Tim Woldering)

In de zomer liep Merel meerdere avonden te zoeken naar de egels die zij een zendertje moest geven. "We doen dit allemaal om meer inzicht te krijgen in het leven van de egel. Het is belangrijk om te weten waar egels graag leven, omdat we op die manier de stad als leefomgeving kunnen verbeteren", aldus Klaarmond.

"Misschien kent deze egel wel de treindienstregeling"

Ze is dan ook erg blij met de resultaten van het onderzoek en tegelijk ook verrast. "De egel, die wij samen met RTV Oost een zender hebben gegeven, is al die tijd dichtbij het spoor gebleven. Dat spoor is natuurlijk gevaarlijk, maar dat gebied doet het wel goed bij de egels, omdat er veel struweel aanwezig is."

De egelwerkgroep overhandigt de bevindingen in een advies aan de gemeente. Maar volgens Merel kunnen de inwoners van steden ook al veel doen om de leefgebieden van egels te verbeteren, vooral als mensen een tuin hebben. "Daarmee is nog veel winst te behalen. Mensen kunnen egelsnelwegen aanleggen, verbind je tuin met die van je buren en je creëert daarmee één groot gebied waar de egels veilig kunnen leven", aldus Klaarmond.