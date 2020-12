Het toppunt van noaberschap: deze drie Bornerbroekse stellen zijn al vijftig jaar buren

We gaan ruim vijftig jaar terug in de tijd. De drie stellen zaten te wachten op een eigen stekkie in Bornerbroek. Door de woningnood toen was het niet makkelijk om aan een huis te komen. Maar het wachten werd beloond, want in september 1970 was de eerste nieuwbouwwijk van Bornerbroek af: de Broekmolen.

Maar voordat ze hun gloednieuwe woning konden betreden, moest er eerst getrouwd worden. "Dat ging toen zo", blikken ze allemaal terug. Henny en Marietje Vetketel en Arnold en Diny Westen trouwden op precies dezelfde dag: 25 september 1970 en kwamen naast elkaar te wonen. "We hebben elkaar in de bruidsjurk ontmoet", vertelt Marietje.

De Broekmolen: het begin

Precies twee weken later, op 9 oktober 1970, trouwden Theo en Joke Spoler. Het bruidspaar kwam tegenover de andere twee koppels te wonen. Joke en Diny zijn al vriendinnen sinds de basisschool. "Het was puur toeval dat we overburen werden", aldus Joke.

De Broekmolen was een gezellige straat vol jonge stelletjes. Als de zes Bornerbroekers door deze straat lopen, komen er weer een boel mooie herinneringen naar boven. De geboortes van alle kinderen en het 12,5-jarig huwelijksjubileum dat uitgebreid werd gevierd.

Na 12,5 jaar stond de Broekmolen op z'n kop, veel stelletjes vierden feest (Foto: Eigen foto)

Toch had de straat een klein nadeel, er stonden alleen maar huurwoningen. Op de achterkant van een oude foto heeft Marietje ooit de prijs geschreven: 126 gulden per maand. Na vijftien jaar waren zij en Henny wel klaar voor de volgende stap: een eigen koopwoning.

"We zijn op een avond naar Theo en Joke gegaan en wilden het er eens voorzichtig over hebben. We legden onze plannen voor en gaven aan dat we nog een medebouwer zochten", vertelt Marietje. "En toen zei Theo direct: 'Dat ben ik'."

"We wilden met hen mee", gaat Theo Spoler verder. Het huis werd casco gebouwd. Henny en Theo werkten in de bouw en hebben het zelf afgemaakt. "Het was een bijzondere, mooie en spannende tijd." De Broekmolen werd toen officieel ingeruild voor de Mors.

De families Spoler, Vetketel en Westen gingen vaak samen op vakantie in Nederland (Foto: Eigen foto)

Ongeveer een jaar later kregen ook Arnold en Diny de kans om te bouwen. Er was nog een kavel vrij in de Mors, en die bevond zich vlakbij de families Spoler en Vetketel. "Wij wilden ook een keer iets voor onszelf", vertelt Arnold. Maar ook het vertrek van hun vrienden was een aanleiding om te verhuizen. "We hebben er nooit spijt van gehad", zegt Diny.

De Mors: 34 jaar woonplezier

Want ook in de Mors maakten de buren samen weer mooie herinneringen. Poppen in de tuin toen iedereen vijftig werd, tot acht uur 's ochtends feesten met de buurt op oudejaarsnacht en de jaarlijkse Pinksterfeesten waren absolute hoogtepunten. Maar ook op de minder mooie momenten waren de buren er voor elkaar.

"Een buurvrouw kan nog belangrijker zijn dan een broer of een zus", zegt Diny. "Je leeft met elkaar, je maakt zoveel met elkaar mee en je weet ook best heel veel over elkaar."

De buren zagen elkaar regelmatig voor een kop koffie en een goed gesprek. Spontaan, zonder afspraak. Aanbellen deden ze niet. "Als er iemand door de achterdeur naar binnen kwam, dan wisten wij al dat dat buren waren", vertelt Arnold.

De deurbel werd nooit gebruikt, de buren gingen altijd achterom (Foto: RTV Oost)

"Alles liep gewoon van links naar rechts", vullen Henny en Marietje hem aan. "Als Joke en Theo op vakantie gingen, dan keken wij weleens bij hen achter of er niet wat was blijven liggen. Soms hingen de sleutels nog in de deur, die waren ze dan vergeten."

Na 34 jaar lief en leed gedeeld te hebben in de Mors, waren de drie stellen toe aan een nieuw hoofdstuk. De grote tuinen en het onderhoud dat daarbij kwam kijken, werd hen te veel.

"Je wordt allemaal ouder", zegt Arnold. Hij wijst ondertussen naar de eikenboom die naast hun oude huis in de Mors staat. "Dat is de grootste eikenboom van Bornerbroek. Ieder jaar komt daar een vrachtwagen vol blad af. Ik moest iedere week het dak op om te goten schoon te maken. Dat was veel werk."

Het Hoitink: drie appartementen

Er waren bouwplannen voor een appartementencomplex in hartje Bornerbroek. Henny en Marietje gingen samen naar een informatieavond en tot hun grote verbazing zagen ze daar Arnold en Diny. "We wisten het niet van elkaar", zegt Diny. De koppels waren direct enthousiast en schreven zich in.

Theo en Joke moesten er iets langer over nadenken. Vooral Joke had er moeite mee om de Mors te verlaten. "Ik heb heel lang getwijfeld. Maar mijn man Theo zei: 'Nu gaan we met z'n allen en straks blijf je daar en denk je: had ik het maar gedaan'. Achteraf viel het allemaal mee."

In appartementencomplex het Hoitink zijn de buren op hun plek (Foto: RTV Oost)

Het enige wat ze alle zes missen? Een achteringang, want nu moeten ze de deurbel alsnog gebruiken. Theo en Joke hebben een appartement op de begane grond en Henny en Marietje en Arnold en Diny wonen op de eerste verdieping. Ze zien elkaar bijna elke dag, maar laten elkaar ook vrij. "Dat is belangrijk", vindt Diny.

Dat is hun geheim. Je eigen ding blijven doen, maar altijd oog houden voor elkaar. Elkaar respecteren en elkaar helpen. In 2020 vierden ze allemaal hun vijftigjarig huwelijksjubileum. Maar ook het jubileum van vijftig jaar vriendschap én noaberschap mogen we niet vergeten. Joke: "Dat je op zo'n leeftijd nog zo goed met elkaar kunt. Dat is wel heel uniek."