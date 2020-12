Isala en huisartsen monitoren coronapatiënten op afstand in Zwolle en Meppel

Huisarts Bert van Breemen met Myrna de Man in het monitoringscentrum in Meppel. (Foto: Frans Paalman)

Het Isala ziekenhuis is met huisartsen een project gestart om in de regio Zwolle en Meppel op afstand coronapatiënten te monitoren. De huisartsenzorg wordt hiermee ontlast en patiënten worden pas in het ziekenhuis opgenomen als het echt nodig is.

Hierdoor worden er minder bedden bezet in het ziekenhuis en daarmee wordt de reguliere zorg ontlast. Bij het project wordt samengewerkt met Philips.

Automatisch gedeeld

"Met saturatiemeters kunnen patiënten zelf hun zuurstof in het bloed meten", zegt Murk Westerterp, hoofd connected care bij Philips Benelux. "De gegevens worden automatisch gedeeld via ons e-Healthplatform met het monitoringscentrum van Isala in Meppel. Daar houden verpleegkundigen deze patiënten thuis in de gaten.

Huisartsen krijgen een seintje als het zuurstof beneden een bepaalde waarde komt. Dat is volgens huisarts Bart van Bremen een prima oplossing. "Dat is een waarde die je vooraf bepaalt en kan dus verschillen per patiënt. Zodra die drempelwaarde is bereikt, krijgt de praktijk, of in de avonduren de huisartsenpost, een seintje. Vervolgens is het de huisarts die de patiënt instuurt."

Uniek in Nederland

Huisartsen blijven dus hoofdbehandelaar. "Deze samenwerking tussen huisartsen en ziekenhuis in de zorg voor coronapatiënten is uniek in Nederland. Het ontlast ons als huisartsen", zegt Van Bremen "Het is voor ons niet te doen om vier of vijf keer per dag bij een patiënt langs te gaan om de zuurstof in het bloed te meten."

Patiënten kunnen ook zelf het zuurstofgehalte in het bloed meten, maar dit is volgens Van Bremen extra belastend voor patiënten. Daarom is de huidige aanpak een prima oplossing, aldus de huisarts.

Thuisblijven

Over resultaten kan Van Bremen nog niet zo veel zeggen. "Wij zijn net gestart, dus het moet nog wat landen. Maar ik vind het een mooie samenwerking in de COVID-zorg die wij als huisartsen en ziekenhuis samen hebben opgezet. Voor patiënten is het fijn dat ze thuis kunnen blijven. Vindt iemand dat toch geen prettig idee, dan hoeft dat natuurlijk niet.'

Patiënten worden vanuit Isala begeleid in het traject. Myrna de Man, co-assistent in Isala, bezoekt de patiënten thuis voorafgaand aan de monitoring en geeft uitleg over de saturatiemeter. "Ik neem de saturatiemeter mee, een beschermde telefoon met app en een apparaat dat de gegevens van de telefoon meteen doorstuurt naar het monitoringscentrum."

PCR-test

De eerste meting doet ze samen met de patiënt. Daarna is er nog contact met het monitoringscentrum om er zeker van te zijn dat de gegevens goed doorkomen. De Man neemt ook nog een PCR-test af.

"Het is de bedoeling dat patiënten vier keer per dag hun saturatie doorgeven. Stel wij zien dat het slechter gaat, dan kunnen wij vragen om ieder uur de saturatie door te geven. En gaat iemand echt achteruit, dan krijgt de huisarts een seintje."

Zelf aan de bel trekken

Omdat corona erg onvoorspelbaar kan verlopen, is het belangrijk om vooral risicopatiënten goed in de gaten te houden. En natuurlijk moeten mensen ook zelf aan de bel trekken als het opeens veel slechter gaat.'

Myrna de Man merkt dat patiënten het fijn vinden, dat ze thuis kunnen blijven. 'Vanmorgen was ik bij een oudere mevrouw. Zij was erg ziek, maar haar kinderen vonden het fijn dat moeder thuis kon blijven. Zij helpen haar bij de metingen, die dan realtime digitaal worden doorgestuurd.."