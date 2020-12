2020 stevent af op een sterftepiek: hoe zit dat in jouw gemeente?

In het overgrote deel van Overijssel overleden dit jaar meer mensen dan in 2019. Dat blijkt uit cijfers die door databureau LocalFocus op een rijtje zijn gezet. De grootste stijging was in Ommen. In Oldenzaal, Wierden en Steenwijkerland daalde het aantal sterfgevallen.

Landelijk overleden dit jaar tot nu toe al zo'n veertienduizend mensen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het CBS noteerde tot en met de eerste week van december al 156 duizend sterfgevallen. In dezelfde periode vorig jaar waren dit er zo'n 142 duizend.

Het aantal overlijdens bereikt daarmee het hoogste niveau sinds 1995, het jaar waarin het CBS met de huidige telling begon. Zowel in absolute aantallen als afgezet tegen de bevolking, stevent dit jaar af op een sterftepiek.

Ommen uitschieter

Ook in de meeste gemeenten in Overijssel overleden meer mensen dan in 2019. Grootste uitschieter is Ommen. Tot en met week 49 telde die gemeente 169 overledenen. Dat is 32 procent meer dan in 2019.

Ook in Kampen (25,3%), Dinkelland (24,1%) en Dalfsen (23,5%) ligt het sterftecijfer aanzienlijk hoger dan vorig jaar.

Coronapandemie oorzaak

De stijging is te verklaren door de coronapandemie, stelt het CBS. Zowel tijdens de eerste coronagolf en de periode vanaf september was er volgens het statistiekbureau sprake van oversterfte. Er overleden veel meer mensen dan je in een normaal jaar zou verwachten. Ook was halverwege augustus sprake van een kleine piek als gevolg van een hittegolf.

Ondanks dat er in het overgrote deel van de Overijsselse gemeenten sprake is van een hoger sterftecijfer zijn er ook gemeenten in Overijssel waar dit jaar, gemeten tot week 49, minder mensen overleden.

Lager dan vorig jaar

In Steenwijkerland daalde het sterftecijfer met 6,6 procent. In Wierden was dat 5,7 procent en in Oldenzaal overleden, ondanks de coronapandemie, 3,7 procent minder mensen dan in 2019.

Wil jij weten hoeveel mensen er in jouw gemeente zijn overleden in vergelijking met vorig jaar, klik dan op onderstaand kaartje.