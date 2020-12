Jenine hervond zichzelf én het geloof in moeilijk coronajaar

Het jaar 2020 was voor ons allemaal een worsteling, zo ook voor de 35-jarige Jenine Siemerink uit Rijssen. Sinds ze door een ongelukkige val aan huis is gekluisterd, is haar wereld erg klein geworden.

Janine heeft een eigen zaak in hobbyspullen. Precies vier jaar geleden kwam ze na afloop van de kerstmarkt in haar woonplaats ten val. De wiel van een wagentje met spullen waar ze achterliep, bleef haken in een gat waar een paaltje had gestaan. Ze brak haar bekken op vier plaatsen en is nu mindervalide.

Veel mensen ziet ze niet. Als ze zich goed voelt is ze te vinden is haar hobbywinkel, maar dat kost haar veel energie. Ze heeft constant pijn.

Kerkdienst op internet

Op internet beluisterde de jonge vrouw een kerkdienst. Daar raakte ze zo van onder de indruk dat ze zich weer ging verdiepen in het geloof van haar kinderjaren. Ze groeide op in de traditie van de gereformeerde gemeente. "Maar dat past nu niet meer bij me", vertelt ze.

Ze heeft geleerd haar beperkingen te accepteren en meer dan dat: "De oude Jenine was altijd maar bezig met presteren. Misschien kan ik nu wel meer betekenen voor anderen."

