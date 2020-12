Onrust bij ex-werknemers Vredestein om nieuwe vacatures: "Het is een schande!"

Martin Schulte, voorzitter van de OR van Vredestein, herkent de kritiek van ex-werknemers wel, maar waakt ervoor om te kritisch te zijn. "Het is nog wel mijn werkgever he?" Zelf is hij per 1 maart boventallig en vertrekt hij bij het bedrijf waar hij 33 jaar werkte. "Ik heb de vacatures gezien, ja. Er zijn ook veel meer mensen eerder vertrokken dan ze (de directie, red.) hadden verwacht. Dus dan moet je wat."

Voorbeelden van nieuwe vacatures bij Vredestein (Foto: RTV Oost)

Productie stilgelegd

Volgens Schulte ligt de bandenproductie op dit moment daarom nagenoeg stil, terwijl er nog voldoende vraag is. Ook de gefrustreerde ex-medewerkers zeggen dat de productie van autobanden nu bij lange na niet op het gewenste peil kan liggen, waardoor dus nieuwe mensen nodig zouden moeten zijn.

Dat daarbij de bizarre situatie ontstaat waarin je als vertrekkende werknemer nieuwe mensen aan het opleiden bent, doet ook Schulte zeer. "Het is alsof je je eigen kindje wegdoet. En het bedrijf langzamerhand naar de kloten gaat. Dat is werkvloertaal, maar dat begrijpt iedereen wel."

Noodkreet

In de noodkreet van ex-werknemers die bij RTV Oost binnenkwam, wordt ook de vraag gesteld of dit zomaar kan, het uitschrijven van nieuwe vacatures. Volgens vakbondsbestuurder Ellen Jonker van CNV Vakmensen is het wel mogelijk dat de werkgever vacatures zowel intern als extern openstelt als er niet direct een interne kandidaat is voor de functie.

"Daarnaast is in het sociaal plan voor Apollo wel afgesproken dat de werkgever zich zal inspannen om een medewerker intern passend werk te bieden. Een vertrekkende medewerker heeft dus de mogelijkheid om te solliciteren op een functie en zal volgens het sociaal plan ook voorrang krijgen als deze geschikt is voor de functie." Binnen Vredestein is een aantal medewerkers intern herplaatst. Als een medewerker het niet eens is met afwijzing, is daar een onafhankelijke begeleidingscommissie voor, aldus Jonker.

Vredestein specialiseert de productie na de reorganisatie. Zo worden er in het vervolg vooral landbouwbanden geproduceerd. Ook gaat per 1 januari het ploegensysteem op de schop, van vijfploegensysteem, naar een tweeploegensysteem.

Geschikt

Dat er frustraties zijn bij ex-werknemers als zij worden afgewezen voor een interne functie, kan Jonker zich voorstellen. "Het bepalen van geschiktheid en passendheid is niet altijd even eenvoudig. Ik heb tot nu toe echter van onze leden nog geen signalen gehad dat dit niet volgens de regels is gegaan bij Apollo Vredestein. Als dit wel zo is, kunnen leden natuurlijk een beroep doen op ons juridisch advies."