Minder schade aan dijken door gravende muizen en honden, meer door bevers

Schade door muizen is een stuk kleiner geworden op de dijken van Waterschap Drents Overijsselse Delta en ook het aantal graafschades door honden is gedaald. De droogte van de afgelopen jaren laat wel zijn sporen na. Dat is gebleken uit de jaarlijkse controles van het waterschap. Daaruit bleek ook dat er meer schade wordt aangericht door bevers.

Ieder najaar controleert Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) hoe de dijken de winterperiode ingaan.

Flinke afname

"Wat deze keer echt opvalt, is de enorme afname van het aantal muizen”, vertelt Wijnand Evers, waterkeringbeheerder bij WDODelta. "In het voorjaar zag het waterschap al dat de muizenpopulatie op een aantal locaties afnam. Op andere locaties was nog wel overlast. Nu is op veel van die locaties ook een flinke afname te zien."

Ook het aantal graafschades door honden is ten opzichte van vorig jaar flink gedaald. De dalende trend in graafschades door muskusratten is ook dit jaar te zien. Op zes plekken werd graafschade door muskusratten gezien.

Droogtemonitor

Op ongeveer honderd locaties heeft het waterschap te maken met droogteschades. Dit is te zien aan de kale plekken en aan de verandering in vegetatie. “We zien al wel herstel, maar blijven de plekken monitoren", vertelt Evers. "Voor de plekken die nog onvoldoende hersteld zijn, hebben we een noodplan."

In dat plan staan de aan te brengen beschermende maatregelen, afhankelijk van de hoogwatersituatie.

Beverschades

Het aantal beverschades is toegenomen tot een totaal van vijf. Het waterschap volgt de activiteiten van de bever nauwlettend. Dit najaar herstelde WDODelta beverschades in Deventer, Diepenveen en Zwolle. Ten opzichte van vorig jaar is ook het aantal schades door konijnen toegenomen.

Om er voor te zorgen dat de dijken goed de winterperiode ingaan, zijn de meeste schades inmiddels hersteld. Op locaties waarvoor dit niet geldt, onderneemt het waterschap actie wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld bij hoogwater.