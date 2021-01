Dit zijn de economische verwachtingen voor Overijssel in 2021

2021 wordt vast een beter jaar dan 2020, toch?

"Je ziet in de voorspellingen terug dat het een positiever jaar gaat worden. Je merkt dat sinds november, toen de vaccins kwamen, het vertrouwen weer stijgt."

Is er voor elke sector reden tot optimisme?

"Nee, vooral niet als de lockdown verlengd wordt. De horeca en evenementenbranche zijn tot nu toe overeind gehouden met overheidssteun. In de loop van 2021 zal je daar faillissementen zien. Die zie je nu nog weinig."

"In 2020 zijn er zelfs minder faillissementen geweest dan in 2019. Dat komt omdat de overheid de bedrijven geholpen heeft overeind te blijven."

Is bedrijven overeind houden wel genoeg? Of moet er meer gebeuren?

"Er komen extra maatregelen. Bijvoorbeeld als de horeca langer dicht blijft. En het overeind houden van bedrijven is één, investeren is twee. Dat gebeurt met het groeifonds van 30 miljard euro dat klaarligt om te investeren in nieuwe dingen, in nieuwe ontwikkelingen en grote projecten. Die fase komt daarna wel."

"Nu is het doel om de bedrijven overeind te houden, een aantal zal het niet redden, maar ik ben wel redelijk optimistisch."

Behalve de coronacrisis, die ook in 2021 nog een stempel zal drukken, is dit ook het jaar van de Brexit. Welke invloed zal dat hebben?

"Het is goed dat er een deal is gekomen. Dat geeft rust. Er is wel een douane, dus je moet je papierwerk op orde hebben. Je moet weten hoe het product is samengesteld en waar de onderdelen vandaan komen. Maar dit is beter dan een 'no deal'. Nu komen er geen heffingen. Anders had je voor elke sector aparte regelgeving gehad zoals bij de visserij nu het geval is."

En als we naar de Verenigde Staten kijken. Wat gaan we merken van het feit dat Joe Biden het stokje van Donald Trump gaat overnemen?

"Ik denk dat het positief is. Ook ten opzichte van China. Het is goed dat Biden pro-Europees is. Daar moeten we van kunnen profiteren met de grootmachten VS en China. Daar moeten we tussenkomen als Europa. Ik verwacht dat het onder Biden wat stabieler zal zijn. Want hij staat anders in zaken zoals het klimaatakkoord en op het gebied van duurzaamheid."

Wanneer verwacht u dat de Overijsselse bedrijven weer over de grens op handelsmissie kunnen?

"Mijn eerste fysieke missie op het gebied van medische technologie staat in september gepland. Ik heb de hoop dat tegen die tijd door kan gaan."