In 100 uur het jaar uit met RTV Oost

TV Oost maandag 28/12

Steun: Hoe Hasselt vecht tegen het coronavirus

In deze speciale live-uitzending vanuit Hasselt blikken we terug op de documentaire die in de eerste maanden van de coronaperiode werd gemaakt toen Hasselt flink werd getroffen door het coronavirus. Daniel Godinho Veiga en Manne Havinga maakten er een documentaire over. Een hechte gemeenschap waar iedereen elkaar kent en het aantal initiatieven ontelbaar is.

17.10 uur. Deze uitzending wordt om de twee uur herhaald.

De Oosttribune

Bert van Losser, Jan van Staa en Tijmen van Wissing blikken terug op het Overijsselse voetbal in het afgelopen jaar. Een bijzonder voetbaljaar.

18.30 uur. Deze uitzending wordt om de twee uur herhaald.



TV Oost dinsdag 29/12:

Quarantaineshow

Een speciale theatervoorstelling in de huiskamer. Een aantal Overijsselse theatermakers maakten een speciale “Quarantaine Show” vanuit theaters in Goor, Steenwijk, Zwolle, Deventer, Oldenzaal, Hardenberg en Hertme. De hoogtepunten uit deze shows komen nog een keer voorbij.

17.30, 18.30 en 22.30 uur

Oliebollen Express (Foto: RTV Oost)

Oosttribune Oliebollen Bingoshow

De mannen van De Oosttribune gaan het nog één keertje doen... bingo! Bert van Losser, Tijmen van Wissing, Jan van Staa en Bas Nijhuis bezorgen je een vrolijke avond met ouderwets bingoplezier. Download jouw gratis bingokaart op rtvoost.nl en maak kans op fantastische prijzen.

19.30 uur

Helligen Hendrik (Foto: RTV Oost )

Helligen Hendrik: Lös

Hendrik gooit het roer om! Hij maakt een lijst met goede voornemens en logischerwijs komt er van al die plannen niets terecht. Al snel loopt Hendrik helemaal leeg en moet alles en iedereen het ontgelden.

In twee delen te zien om 20.30 en 21.40 uur

TV Oost woensdag 30/12:

Expeditie Oost

Het team van Expeditie Oost kwam op de meest bijzondere plekken in Overijssel. De mooiste, gekste en ontroerendste verhalen uit het jaar 2020 komen nog een keer voorbij.

17.30, 18.30 en 22.30 uur

De Bijrijder Puzzelrit

Lekker puzzelen vanuit je luie stoel. Bijrijder Stefan Klein Koerkamp rijdt met een bijzondere gast door Overijssel en stelt leuke quizvragen. Natuurlijk zijn er mooie prijzen te winnen. Meedoen? Binnenkort vind je het deelnameformulier op rtvoost.nl.

19.30 uur

Höllenboer: He'j 't of krie'j 't

TV-registratie van de theatershow ‘Hej’t of kriej’t?’ van het Sallandse duo Höllenboer. Een beter bewaard geheim dan hun roemruchte busritje is dat Höllenboer prachtige liedjes en conferences maakt. Droge humor, dromerige melodieën, puntige teksten. Kats in 't plat, oftewel het Algemeen Beschaafd Sallands. Gerard Oosterlaar, Bas van den Toren en zanger/gitarist Hans Nieuwenhuis vormen samen Höllenboer.

In twee delen te zien om 20.30 en 21.30 uur.

TV Oost donderdag 31/12

17.30, 18.30 en 22.30 uur

Bijrijder Puzzelrit

Lekker puzzelen vanuit je luie stoel. Bijrijder Stefan Klein Koerkamp rijdt met een bijzondere gast door Overijssel en stelt leuke quizvragen. Natuurlijk zijn er mooie prijzen te winnen. Meedoen? Binnenkort vind je het deelnameformulier op rtvoost.nl.

19.30 uur

Oliver!

Musical gebaseerd op het boek Oliver Twist van de bekende Engelse schrijver Charles Dickens. Oliver! is een prachtige musical met een aangrijpend, maar ook vrolijk verhaal, over het weesjongetje ‘Oliver’ dat opgroeit in een oud, somber werkhuis in het 19e-eeuwse Londen. Oliver! werd opgenomen in het Wilminktheater Enschede.

20.30 uur

Het Jaar Uit

Inga Tjapkes blikt met Helligen Hendrik, André Manuel, Jan Riesewijk, Nathalie Baartman en Thijs Kemperink terug op een bizar 2020. Hun favoriete scenes uit de Twentse Eindejaarsconferences van de afgelopen jaren komen voorbij, er valt dus gelukkig ook wat te lachen.

22.10 uur

Huiskamerconcert

Vanuit de gezellige foyer van RTV Oost luiden Erik & Marieke, Micah & Julia, Leon Moorman en Enorm het jaar uit.

23.30 uur

TV Oost vrijdag 1 januari 2021

SKIK 25 jaar live op zien best

Dit jaar is het precies 25 jaar geleden dat het debuutalbum van SKIK verscheen. Diverse artiesten maakten een bijzondere bewerking van de nummers op dit album.

Kijk voor de uitzendtijd op rtvoost.nl.

Radio Oost

Ook op Radio Oost gaan we in 100 uur het jaar uit. Wat weet jij nog over 2020? Van maandag 28 t/m donderdag 31 december spelen we de 2020-quiz. Weet jij het goede antwoord op elke 5e vraag? Dan heb je prijs!

Op oudejaarsdag hoor je de hele dag de Top 100 van Overijssels Mooiste Winterhits, voorgedragen en gekozen door de luisteraars van RTV Oost. De playlist vind je ook op Spotify.