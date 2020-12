Twentse ziekenhuizen roepen hulp in van leger: "Situatie is zeer nijpend"

De Twentse ziekenhuizen en de Veiligheidsregio Twente doen een beroep op defensie en voormalig IC-verpleegkundigen om bij te springen in de ziekenhuizen. De druk op de ziekenhuizen in Twente is de afgelopen dagen fors toegenomen en wordt nijpend. Dat zegt Sophia de Rooij, bestuurder van ziekenhuis MST in Enschede en voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). "We zien een enorme groei in het aantal opgenomen patiënten."

De corona-afdelingen van de Twentse ziekenhuizen liggen nagenoeg vol en ziekenhuispersoneel loopt volgens MST-bestuurder Sophia de Rooij al wekenlang op hun tandvlees. Afgelopen maandag werd voor het eerst in maanden weer een coronapatiënt overgeplaatst naar Duitsland, omdat in Nederland geen plek meer was. "We komen op een punt dat zelfs de spoedzorg en acute zorg in gevaar dreigen te komen", zegt De Rooij.

Coronabesmettingen nemen fors toe

Tegelijkertijd blijft het aantal coronabesmettingen in Twente oplopen: de regio noteerde in een week tijd 4488 nieuwe besmettingen, een toename van 73 procent ten opzichte van de week ervoor.

"Ik kan me niet herinneren dat ik ooit zo'n sterke stijging heb gezien. We zien, ondanks de lockdown, geen enkele afvlakking van de cijfers", zegt Samantha Dinsbach, directeur publieke gezondheid bij de GGD Twente.

Ziekteverzuim neemt toe

Het ziekteverzuim onder ziekenhuispersoneel neemt ook hard toe; zo zijn alleen al bij MST 70 medewerkers ziek en niet inzetbaar. "Als je nou met de Kerst buiten de lijntjes wilde kleuren: het kan écht niet. Zeg je afspraken af, neem geen enkel risico", zegt Dinsbach.

In Twente overleden afgelopen week 32 mensen aan de gevolgen van het coronavirus. In totaal zijn er sinds de uitbraak van het coronavirus 351 overlijdens geregistreerd in Twente.

De GGD en de Veiligheidsregio kijken voor de actuele coronasituatie in Twente naar de weekcijfers. Die geven volgens de instanties een betrouwbaarder beeld dan de dagcijfers, die vaak sterk fluctueren.

Reguliere zorg afgeschaald

De Twentse ziekenhuizen MST en ZGT hebben inmiddels vrijwel hun gehele reguliere planbare zorg afgeschaald, om alle handen vrij te maken voor de zorg aan coronapatiënten. Zo gaan bij de ZGT alleen nog de spoedzorg, acute zorg, oncologische zorg en sommige afspraken op poliklinieken door. Het Almelose ziekenhuis verwacht dat het nog weken duurt voordat er weer meer reguliere zorg opgepakt kan worden.

"Het begint en eindigt met het naleven van de lockdownregels", zegt Arjen Gerritsen namens de Veiligheidsregio Twente. "We moeten de zorg beschikbaar houden voor zowel coronapatiënten als andere mensen die acute zorg nodig hebben, omdat ze betrokken zijn bij een ongeval of een beroerte krijgen. Het is nu écht erop of eronder."